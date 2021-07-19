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"Мыла нет, зато туалеты фирменные!": Какие сюрпризы российским спортсменам приготовила Олимпийская деревня в Токио

Видимо, участникам всемирных соревнований придется выстоять не только против соперников, но и интересных условий проживания.

19 июля, 09:24

Фото © Instagram/vesnushka86

Прибывшие на днях в Токио российские спортсмены были немало позабавлены тем, что встретило их в Олимпийской деревне. Отечественные теннисисты поделились в сториз роликами из номеров и столовой, и увиденное вызвало вопросы у пользователей Сети.

Видео © Instagram/vesnushka86

Картонные антисекс-кровати, о которых уже было известно, в действительности оказались даже смешнее, чем на промофото. Их хрупкая конструкция должна сделать невозможными любые интимные развлечения среди спортсменов. Однако зачем тогда им всем выдали в общей сложности 160 тыс. презервативов — остается загадкой.

Фото © Instagram/vesnushka86

Фото © Instagram/vesnushka86

Потолки в номерах оказались очень низкими — как обычно в Японии. Теннисистка Елена Веснина поделилась в сториз, как её коллега Карен Хачанов с ростом 198 см заходит в ванную и едва не бьётся головой о потолок. "Карен Хачанов задаёт вопрос, как он будет мыться в этом душе и чем вообще? Мыла нет!" — посмеялась спортсменка на видео. И хоть мыла не оказалось, зато туалеты в номера поставили фирменные.

Фото © Instagram/vesnushka86

Фото © Instagram/vesnushka86

В огромной олимпийской столовой участников заставили помыть руки и надеть перчатки с масками. Но несмотря на такие неудобства, выбор еды приятно обрадовал российских теннисистов — на фуд-корте присутствовали кухни различных народов мира. Пицца и паста соседствовали с роллами и рыбой, к тому же были и блюда для особых диет, например вегетарианские или без глютена.

Из-за бушующей пандемии организаторы Олимпиады решили не допускать зрителей на соревнования в Токио. Посмотреть на Игры лично можно будет лишь во время состязаний в префектурах Фукусима, Ибараки, Мияги и Сидзуока. Поэтому в общей сложности на Олимпиаду пропустят лишь 10 тыс. спортивных фанатов.

18-летняя теннисистка проснулась знаменитой, затмив всех звёзд Уимблдона, и её фото объясняют почему

18-летняя теннисистка проснулась знаменитой, затмив всех звёзд Уимблдона, и её фото объясняют почему

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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