"Мыла нет, зато туалеты фирменные!": Какие сюрпризы российским спортсменам приготовила Олимпийская деревня в Токио
Видимо, участникам всемирных соревнований придется выстоять не только против соперников, но и интересных условий проживания.
Прибывшие на днях в Токио российские спортсмены были немало позабавлены тем, что встретило их в Олимпийской деревне. Отечественные теннисисты поделились в сториз роликами из номеров и столовой, и увиденное вызвало вопросы у пользователей Сети.
Видео © Instagram/vesnushka86
Картонные антисекс-кровати, о которых уже было известно, в действительности оказались даже смешнее, чем на промофото. Их хрупкая конструкция должна сделать невозможными любые интимные развлечения среди спортсменов. Однако зачем тогда им всем выдали в общей сложности 160 тыс. презервативов — остается загадкой.
Потолки в номерах оказались очень низкими — как обычно в Японии. Теннисистка Елена Веснина поделилась в сториз, как её коллега Карен Хачанов с ростом 198 см заходит в ванную и едва не бьётся головой о потолок. "Карен Хачанов задаёт вопрос, как он будет мыться в этом душе и чем вообще? Мыла нет!" — посмеялась спортсменка на видео. И хоть мыла не оказалось, зато туалеты в номера поставили фирменные.
В огромной олимпийской столовой участников заставили помыть руки и надеть перчатки с масками. Но несмотря на такие неудобства, выбор еды приятно обрадовал российских теннисистов — на фуд-корте присутствовали кухни различных народов мира. Пицца и паста соседствовали с роллами и рыбой, к тому же были и блюда для особых диет, например вегетарианские или без глютена.
Из-за бушующей пандемии организаторы Олимпиады решили не допускать зрителей на соревнования в Токио. Посмотреть на Игры лично можно будет лишь во время состязаний в префектурах Фукусима, Ибараки, Мияги и Сидзуока. Поэтому в общей сложности на Олимпиаду пропустят лишь 10 тыс. спортивных фанатов.
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