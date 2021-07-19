Солист победившей на Евровидении группы снялся в лифчике и чулках в новом клипе
Кульминацией ролика стал поцелуй 22-летнего Давида Дамиано с барабанщиком Maneskin Итаном Торкио. За три дня провокационный ролик набрал более миллиона лайков, однако образы музыкантов оценили не все.
Скриншот © YouTube / Maneskin
Вокалист итальянской рок-группы Maneskin, которая в этом году победила на Евровидении, в новом клипе появился в чёрном женском белье. Видеоролик на песню под названием I wanna be your slave ("Я хочу быть твоим рабом") опубликован на ютуб-канале музыкантов.
На кадрах 22-летний Давид Дамиано позирует в полупрозрачном женском комплекте и чулках в сетку. На шее у рокера красуется колье из белого жемчуга. Кроме того, парень дополнил экстравагантный образ ярким макияжем в тёмных тонах. Другая участница Maneskin — Виктория де Анджелиз — надела чёрный брючный костюм, который затем сменила на чёрное платье с золотым поясом. Отмечается, что за наряды музыкантов отвечал итальянский модный дом Gucci.
В видеоролике появляются то связанные верёвкой руки, то высунутый язык, на котором написано слово "грех". Однако кульминацией клипа стал поцелуй Давида Дамиано с барабанщиком группы Итаном Торкио.
Добавим, что за три дня провокационный ролик набрал больше 12 миллионов просмотров, а также более миллиона лайков. Однако новый образ музыкантов пришёлся не всем по душе — 22 тысячи пользователей оставили негативные отзывы.
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