Те самые 15 см позора: Почему лучше обходить стороной Ивлееву, чья биография — один сплошной скандал Популярная блогерша смогла подняться с самого низа до уровня телеведущей известного канала, однако в процессе она потеряла немало друзей из-за своих выходок. 19 июля, 08:12 Фото © Instagram/_agentgirl_

Настя Ивлеева родилась в Санкт-Петербурге, где пыталась построить свою жизнь — училась на факультете по связям с общественностью, работала в маникюрном салоне и хостес. Окончив университет, перебралась в Москву, где на должности менеджера по продажам поняла, что офисная жизнь не для неё. Тогда Настя принялась снимать забавные ролики и быстро набрала популярность в Сети. Её пригласили в качестве ведущей в шоу "Орёл и решка", что и открыло ей путь на телевидение.

"Не знаю я, как вы, мужики, с таким живёте"

Фото © YouTube/вДудь

Летом 2018 года о Насте Ивлеевой заговорили все, когда она на интервью с Дудём заявила, что половой член длиной в 15 сантиметров — это приговор и вообще несерьёзно. Её активная мимика и стыдные истории из жизни сгладили возмущение зрителей, но многие поспешили высказать ей своё недовольство. Пользователи Сети наделали с Настей мемов, а один из них — 55х55 — даже записал популярнейший трек "15 см". Который, к слову, блогерша присвоила себе и выпустила его под своим именем на iTunes, а всё возмущение музыканта быстро потушила, пригрозив судом за использование её имени.

Настюшка — опасность для чужого брака

Фото © Instagram / _agentgirl_ и anitatsoy

Одной неудачной шуткой популярная блогерша едва не развалила брак певицы Аниты Цой и её мужа Сергея. Осенью 2019 года на встрече с фанатами Настя выслушала вопрос от девушки с азиатской внешностью, в шутку назвав её Анитой Цой. Этот момент попал на видео, которое позже выложили в соцсети, и там его увидел муж певицы, который был уверен, что его жена работает в другом городе над проектом. Всем заверениям Аниты он не поверил, и певица обратилась к Насте с просьбой вмешаться. Блогерша принесла свои извинения и призналась, что это была шутка и никакой Аниты Цой на её встрече не было.

Пир с голой грудью во время чумы

Как только весной 2020 года большинство россиян отправили на самоизоляцию, многие звёзды принялись запускать забавные и дикие челленджи, чтобы развлечь скучающих зрителей. Среди них была и Настя, устроившая прямой эфир с Тимати, во время которого они выполняли сумасшедшие задания. Рэпер уговорил блогершу разрезать любимую вещь, полежать на гвоздях и нарисовать картину голой грудью. Девушка повернулась спиной, обмакнула грудь в краску и написала "шедевр", который позднее обещал выкупить её муж Элджей.

Пить за рулём нельзя, но за салютик — можно

В июне 2020 года в биографии Насти Ивлеевой случилось знаменательное событие — её инстаграм набрал 17 млн подписчиков. В честь этого девушка устроила настоящий праздник — затеяла вечеринку с танцами, салютом и шампанским. После этого она села за руль, и фанаты не оценили такой поступок, ведь буквально несколько дней назад случилась смертельная авария по вине нетрезвого Михаила Ефремова. Настя попыталась оправдаться, но сделала только хуже: "Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу — и всё. Я ж не дура, мне 29 лет, я же понимаю, что делаю".

В любви, как и на войне, всегда пригодится автомат

С неожиданной стороны Настя подошла к годовщине их свадьбы с рэпером Элджеем в июле 2020 года. Девушка устроила гламурную вечеринку в красивых нарядах, а потом начала палить в воздух из автомата на фоне шариков. Этот праздник жизни блогерша выложила в сториз, чем вызвала большой резонанс. Многие законно посчитали, что это перебор и оружие — слишком опасная вещь, чтобы воспринимать её как аксессуар для торжества.

Защитница "ссанных гивов и розыгрыша пяти тыщ. в комментариях"

Фото © Instagram/galichida

В биографии Насти случалось много мелких перепалок с медийными людьми. Под её руку попали Айза Долматова, Ольга Бузова, Гусейн Гасанов и прочие звёзды. Но в сентябре 2020 года телеведущая превзошла саму себя и разругалась с лучшей подругой — Идой Галич. В тот момент блогерша попала на третью строчку в рейтинге Forbes без помощи "ссанных гивов" и других розыгрышей.

Эти слова немало ранили Настю, ведь сама она как раз любит устроить какой-либо гив. Поэтому она резко ответила подруге, и с тех пор их отношения разладились. Любопытный факт: хоть сама Ивлеева настроена против мошенников, в спонсорах её гивов часто встречаются капперы, инста-маги и прочие подозрительные личности.

Дети — цветы жизни на мусорном полигоне

Неизвестно в какой момент, но по соцсетям начала распространяться цитата Насти о том, что дети — это мусор и сперва нужно реализоваться самой. Такие высказывания вызвали волну хейта в сторону блогерши, которая впервые была ни в чём не виновата. В Сети не смогли найти ни видео, ни сториз, в которых бы телеведущая так нелестно отзывалась о детях. Этот вопрос закрыла она сама, подчеркнув, что никогда такого не говорила, а бесполезный мусор тут — это анонимный автор цитаты.

ФАС не понравился ролик с Газмановым

Фото © YouTube / НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Очередной скандал в сентябре 2020 года настиг Настю Ивлееву из-за её ненавязчивой рекламы алкоголя. Девушка сняла ролик с Олегом Газмановым, где в самом начале она сидела за столом и делала коктейли. На первом плане явно выделялись бутылки с алкоголем, которые были повёрнуты этикеткой к зрителю. А на посуде был проставлен логотип бренда, который также был виден. ФАС постановила удалить ролик, иначе блогерше грозил штраф от 12 до 20 тыс. рублей. Видео она удалять не стала, но перезалила его на канал — уже без рекламы.

199 штрафов за три месяца — и это не предел

Вообще, поведение на дороге легко можно причислить к самым частым скандалам с Настей Ивлеевой. Так, в марте 2021 года она спокойно отправилась по делам, забыв права дома. Инспектор поймал её с поличным и влепил штраф, несмотря на известность, отказавшись слушать анекдот про ёжика. И вот таких штрафов в этом году у блогерши накопилось достаточно — 199 штук всего за три месяца, поэтому её любимый Lamborghini увезли на эвакуаторе. И поступали так с иномаркой не раз, потому что телеведущая ничему не училась и регулярно парковалась на запрещённой территории. Дептранс даже высмеял Настю и обратился к ней в своём телеграм-канале.

Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. Ждём вас на одной из наших спецстоянок Телеграм-канал Дептранса

Авторы Анна Бояршина