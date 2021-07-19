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Наталью Рудову увидели в чужом Instagram, и, как она выглядит на самом деле, не ожидал никто

Ещё одну звезду уличили в приукрашивании своей внешности в соцсетях — причём настолько, что в реальной жизни её оказалось не так просто узнать.

19 июля, 07:10
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Фото © Instagram / rudovanata

В инстаграм-сториз модели Анастасии Решетовой, которая растит сына от рэпера Тимати, появилось видео, где её приятельница весело кружит ребёнка среди зелени, пишет телеграм-канал Yobajur. И мало кто смог понять, что блондинка в чёрном платье — 38-летняя актриса Наталья Рудова.

Фото © Instagram / rudovanata. Скриншот © Telegram / Yobajur

Фото © Instagram / rudovanata. Скриншот © Telegram / Yobajur

В своём инстаграме звезда выглядит идеально: стройная фигура, ровный тон кожи, точёные скулы и ни намёка на складочки под подбородком. Однако на кадрах, сделанных подругой, Наталья предстала с бледной кожей и куда более пышными формами.

Видео © Telegram / Yobajur

Сначала пользователи не могли поверить глазам — они отказывались признавать, что перед ними звезда "Татьянина дня" и "Универа". Однако потом пришли к выводу, что Наталья, как и многие инста-дивы, слишком увлекается ретушью, превращая себя на фото в своём аккаунте в другого человека.

Фото © Instagram / rudovanata. Скриншот © Telegram / Yobajur

Фото © Instagram / rudovanata. Скриншот © Telegram / Yobajur

Словно два разных человека

Olga Malanova

Вот это мастер фотошопа 😳

NIVI

Фото © Instagram / rudovanata

Фото © Instagram / rudovanata

Кто-то тут доказывает, что она на самом деле худая..., а щёки и два подбородка как объяснить???

Elena

Подруга подложила свинью😁

Ирина

Впрочем, Наталье нужно быть на высоте. За жизнью артистки в "Инстаграме" следит 4,4 млн человек. И недавно поклонники узнали, что у звезды, которая скрывает свою личную жизнь, завязался новый роман. По сообщениям СМИ, её избранником стал загадочный 26-летний парень по имени Кирилл Бекетов, который живёт в пяти минутах от Кремля и ездит на Lamborghini Urus 2019 года.

Экс-звезду "Дома-2" сняли на прогулке, и в этой сутулой девушке совсем не узнать королеву Instagram

Экс-звезду "Дома-2" сняли на прогулке, и в этой сутулой девушке совсем не узнать королеву Instagram

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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