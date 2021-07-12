СМИ рассекретили роман Натальи Рудовой с совладельцем клуба, но разница между ними весома

Журналистам издания Super стало известно, что Рудова начала встречаться с 26-летним Кириллом Бекетовым, совладельцем московского бара "Мемо". Об избраннике актрисы журналистам стало известно после вечеринки по случаю её 38-летия. На закрытой вечеринке в баре Nahate именинница весь вечер была рядом с Кириллом. Покинула праздник пара тоже вместе, мило держась за руки. Бекетов усадил Наталью в автомобиль, и вместе они уехали на афтепати.

О новом молодом человеке известно немного. Super удалось выяснить, что живёт Бекетов в пяти минутах от Кремля и ездит на Lamborghini Urus 2019 года. Стоит такое авто минимум 24 миллиона рублей. По информации неназванных источников, меняет машины парень часто.

Все аккаунты парня в соцсетях закрыты — на виду у общественности он быть не любит. То ли дело в компании звёзд. Последний день рождения парень отметил в окружении друзей и российских артистов. Выступал Моргенштерн, Слава Марлоу и Баста.