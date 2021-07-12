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СМИ рассекретили роман Натальи Рудовой с совладельцем клуба, но разница между ними весома

Актрисе, известной своей ролью в сериале "Татьянин день", последние годы регулярно приписывали романы со звёздами. Очередной парень девушки — личность не публичная, но обсудить есть что.

12 июля, 16:03

Фото © Instagram / rudovanata, Super

Журналистам издания Super стало известно, что Рудова начала встречаться с 26-летним Кириллом Бекетовым, совладельцем московского бара "Мемо". Об избраннике актрисы журналистам стало известно после вечеринки по случаю её 38-летия. На закрытой вечеринке в баре Nahate именинница весь вечер была рядом с Кириллом. Покинула праздник пара тоже вместе, мило держась за руки. Бекетов усадил Наталью в автомобиль, и вместе они уехали на афтепати.

Кадры из видео © Super

О новом молодом человеке известно немного. Super удалось выяснить, что живёт Бекетов в пяти минутах от Кремля и ездит на Lamborghini Urus 2019 года. Стоит такое авто минимум 24 миллиона рублей. По информации неназванных источников, меняет машины парень часто.

Все аккаунты парня в соцсетях закрыты — на виду у общественности он быть не любит. То ли дело в компании звёзд. Последний день рождения парень отметил в окружении друзей и российских артистов. Выступал Моргенштерн, Слава Марлоу и Баста.

Фото © Super

Фото © Super

Правда, есть в биографии столичного бизнесмена и тёмные пятна. Судя по данным Федеральной службы судебных приставов, у Кирилла есть долг на 43 миллиона рублей. Впрочем, возможно, эта задолженность просто принадлежит тёзке предпринимателя, который по удивительному стечению обстоятельств родился в тот же день, что и он.

Фото © Instagram / rudovanata

Фото © Instagram / rudovanata

Рудова уже успела прокомментировать слухи о её новом "парне". В инстаграм-историях девушка опровергла эту информацию, успев "прокатиться" по российским СМИ.

Я всегда повторяю одно и то же, но "пресса" (которой не существует в России) продолжает писать херню. Вы никогда не узнаете про мою личную жизнь ничего. Ни один парень, с которым мне приписывали роман, не являлся и не является моим парнем. Мне вот интересно, а вы своих друзей не обнимаете? За руку не ходите? Я вот с пипец красивыми своими подругами за ручку хожу, может, я всё же лесбиянка???

Лишь бы написать какую-то херню.

Расходимся

rudovanata

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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