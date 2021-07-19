Ирландский гимнаст проверил на прочность антисекс-кровати на Олимпиаде в Токио

Видео © Twitter / Rhys Mcclenaghan

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан решил проверить на прочность один из главных "символов" предстоящих Олимпийских игр в Токио — антисекс-кровать из картона. Ролик он опубликовал в своём твиттере.

На кадрах видно, как он решил попрыгать прямо на картонной кровати, чтобы проверить, выдержит ли она столь интенсивные движения. По итогам выяснилось, что к такому антисекс-кровать была готова и не сломалась.

"Антисекс-кровати действительно сделаны из картона. Говорят, они ломаются от резких движений — это фейк", — подчеркнул сам спортсмен.