МОК официально утвердил изменение привычного миру девиза Олимпийских игр. Произошло это в рамках сессии организации.

Теперь к выражению "Быстрее, выше, сильнее" добавляется слово "вместе". На латыни это звучит следующим образом: citius, altius, fortius — communis.

"Это эпохальное событие", — заявил президент МОК Томас Бах, который и стал инициатором этого изменения.