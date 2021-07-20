"Эпохальное событие": МОК утвердил изменение девиза Олимпийских игр
К привычному выражению "Быстрее, выше, сильнее" решили добавить ещё одно слово.
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МОК официально утвердил изменение привычного миру девиза Олимпийских игр. Произошло это в рамках сессии организации.
Теперь к выражению "Быстрее, выше, сильнее" добавляется слово "вместе". На латыни это звучит следующим образом: citius, altius, fortius — communis.
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"Это эпохальное событие", — заявил президент МОК Томас Бах, который и стал инициатором этого изменения.
Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Всего на них разыграют более 300 комплектов медалей.
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