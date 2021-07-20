НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Эпохальное событие": МОК утвердил изменение девиза Олимпийских игр

К привычному выражению "Быстрее, выше, сильнее" решили добавить ещё одно слово.

20 июля, 07:18
<p>Фото © Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

МОК официально утвердил изменение привычного миру девиза Олимпийских игр. Произошло это в рамках сессии организации.

Теперь к выражению "Быстрее, выше, сильнее" добавляется слово "вместе". На латыни это звучит следующим образом: citius, altius, fortius — communis.

Средневековье вместо высоких технологий: Организация Олимпиады в Токио ужаснула спортсменов и журналистов

Средневековье вместо высоких технологий: Организация Олимпиады в Токио ужаснула спортсменов и журналистов

"Это эпохальное событие", — заявил президент МОК Томас Бах, который и стал инициатором этого изменения.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Всего на них разыграют более 300 комплектов медалей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Средневековье вместо высоких технологий: Организация Олимпиады в Токио ужаснула спортсменов и журналистов

вчера в 21:40

Сборная Южной Кореи будет в ходе Олимпиады проверять еду на уровень радиации

вчера в 14:24

Ещё девять случаев коронавируса выявили на Олимпиаде в Токио

сегодня в 04:22

Бородина назвала официальную дату развода

сегодня в 07:07

Карпович показала на камеру грудь в прозрачном платье, и такая дерзость привела фанатов в восторг

сегодня в 07:15

Новости партнеров

Layer 1