Ещё девять случаев коронавируса выявили на Олимпиаде в Токио

Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено у людей, которые задействованы в организации Олимпийских игр в Токио. За прошедшие сутки положительный результат показали тесты у одного японского волонтёра, шести японских подрядчиков и одного иностранца, связанного с проведением Игр.

Кроме того, коронавирус выявили у иностранного спортсмена на территории Олимпийской деревни. Его уже поместили на двухнедельный карантин. Как сообщает оргкомитет, общее число инфицированных достигло 71, среди них 31 иностранец.

Ранее Лайф сообщал, что в российской делегации на Олимпиаде в Токио обнаружили коронавирус. Сейчас на изоляции находится наша женская сборная по регби из-за выявленного CoViD-19 у массажиста команды.