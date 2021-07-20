Ещё девять случаев коронавируса выявили на Олимпиаде в Токио
Среди заболевших в том числе один иностранный спортсмен, которого уже поместили на двухнедельный карантин.
Фото © Twitter / Olympic_Russia
Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено у людей, которые задействованы в организации Олимпийских игр в Токио. За прошедшие сутки положительный результат показали тесты у одного японского волонтёра, шести японских подрядчиков и одного иностранца, связанного с проведением Игр.
Кроме того, коронавирус выявили у иностранного спортсмена на территории Олимпийской деревни. Его уже поместили на двухнедельный карантин. Как сообщает оргкомитет, общее число инфицированных достигло 71, среди них 31 иностранец.
Ранее Лайф сообщал, что в российской делегации на Олимпиаде в Токио обнаружили коронавирус. Сейчас на изоляции находится наша женская сборная по регби из-за выявленного CoViD-19 у массажиста команды.
Напомним, Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа. В Токио заявили, что Олимпиада пройдёт даже в случае чрезвычайного положения, при этом участники Игр должны будут регулярно сдавать тесты на коронавирус вне зависимости от того, проходили ли они до этого вакцинацию. Почти 90 процентов японцев боятся роста заражений ковидом в стране из-за Олимпиады. 17 июля в Токио было отмечено больше 1400 случаев заражения за день. CoVid-19 выявили у 15 человек, связанных с предстоящей Олимпиадой.
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