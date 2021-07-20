Эндокринолог предупредил переболевших ковидом о возможном наборе веса

Снижение мышечной массы, которая наблюдается у ряда пациентов с коронавирусом, может спровоцировать быстрый набор веса в период выздоровления. Об этом рассказал эндокринолог, член Европейского общества эндокринологии и Кокрановского сообщества Юрий Потешкин в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что у перенесших CoViD-19 людей нередко возникает так называемый симптом "постковидной саркопении". Потешкин поясняет, что из-за неё после болезни у человека снижается мышечная масса. Однако низкая подвижность и временная невозможность использования этих мышц, а также изменения в питании в период выздоровления могут повлиять на набор веса.

"Для лечения коронавирусной инфекции врачи используют глюкостероиды — гормоны стресса, которые тормозят развитие воспалительных процессов. На их фоне человек непроизвольно начинает хотеть есть чаще, аппетит повышается. К счастью, во время самого заболевания человек ест немного, поэтому глюкостероиды здесь только помогают. Но после того, как инфекция, наконец, уходит, их отменяют не сразу, а люди постепенно восстанавливаются и начинают есть. И тут получается, что глюкостероиды "добавляют дров" в аппетит", — добавил Потешкин.

Ко всему прочему, на набор веса влияет и депрессия, которая часто наблюдается у людей, перенесших коронавирус. Однако поправиться, утверждает врач, не так страшно. Ещё одной проблемой, возникающей у переболевших CoViD-19, является развитие подострого тиреоидита — воспаления щитовидной железы.

"Если человек чувствует боль в районе щитовидной железы, боль в передней части шеи, если есть симптомы тиреотоксикоза, такие как тремор рук, потливость, которая не проходит даже в прохладном помещении, раздражительность — то это должно стать сигналом, чтобы обратиться к врачу и сдать анализ крови на ТТГ", — сказал Потешкин.