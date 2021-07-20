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Эндокринолог предупредил переболевших ковидом о возможном наборе веса

Кроме того, у людей, перенёсших болезнь, могут начаться проблемы с щитовидной железой. Врач рекомендует обращать внимание на тремор рук, потливость даже в прохладном помещении и раздражительность.

20 июля, 03:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Снижение мышечной массы, которая наблюдается у ряда пациентов с коронавирусом, может спровоцировать быстрый набор веса в период выздоровления. Об этом рассказал эндокринолог, член Европейского общества эндокринологии и Кокрановского сообщества Юрий Потешкин в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что у перенесших CoViD-19 людей нередко возникает так называемый симптом "постковидной саркопении". Потешкин поясняет, что из-за неё после болезни у человека снижается мышечная масса. Однако низкая подвижность и временная невозможность использования этих мышц, а также изменения в питании в период выздоровления могут повлиять на набор веса.

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"Для лечения коронавирусной инфекции врачи используют глюкостероиды — гормоны стресса, которые тормозят развитие воспалительных процессов. На их фоне человек непроизвольно начинает хотеть есть чаще, аппетит повышается. К счастью, во время самого заболевания человек ест немного, поэтому глюкостероиды здесь только помогают. Но после того, как инфекция, наконец, уходит, их отменяют не сразу, а люди постепенно восстанавливаются и начинают есть. И тут получается, что глюкостероиды "добавляют дров" в аппетит", — добавил Потешкин.

Ко всему прочему, на набор веса влияет и депрессия, которая часто наблюдается у людей, перенесших коронавирус. Однако поправиться, утверждает врач, не так страшно. Ещё одной проблемой, возникающей у переболевших CoViD-19, является развитие подострого тиреоидита — воспаления щитовидной железы.

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"Если человек чувствует боль в районе щитовидной железы, боль в передней части шеи, если есть симптомы тиреотоксикоза, такие как тремор рук, потливость, которая не проходит даже в прохладном помещении, раздражительность — то это должно стать сигналом, чтобы обратиться к врачу и сдать анализ крови на ТТГ", — сказал Потешкин.

Ранее гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов рассказал, что есть, если коронавирус атаковал ЖКТ. По словам врача, лучше всего вообще отказаться от еды на 3–5 дней.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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