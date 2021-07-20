В России разработали новый способ лечения ВИЧ

Российские специалисты разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения ВИЧ. В 90% больные вынуждены принимать в терапии препарат тенофовир, который пожизненно отравляет почки и кости. Учёные продумали схему, избегающую таких последствий. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ.

"Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин", — рассказали в центре.

После полугода лечения, объяснили учёные, формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ и двойной терапии оказывается достаточно. И на этом этапе сделан уникальный подбор компонентов для усиления друг друга. Ни непосредственной, ни отсроченной токсичности у схемы нет, она хорошо переносима и максимально долгосрочна по эффективности, подчёркивают разработчики. Медики отмечают, что авторам выдан патент, так как раньше такого способа не существовало.