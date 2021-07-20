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На заводе в китайской провинции Хэнань произошёл мощный взрыв

Сообщений о жертвах и пострадавших в результате происшествия не поступало. На место уже прибыли спасатели.

20 июля, 02:56

На заводе в китайской провинции Хэнань произошёл мощный взрыв. Видео © Twitter / sandipseth

На одном из заводов Китая в провинции Хэнань в центральной части страны произошёл мощный взрыв. Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции прибыли на место происшествия. Пока не уточняется, о каком именно заводе идёт речь. Сообщений о жертвах и пострадавших в результате инцидента не поступало.

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На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что после взрыва в небе появился огненный гриб, а с места происшествия вверх поднимается огромный столб плотного белого дыма.

Ранее Лайф сообщал, что в Приморье при взрыве в жилом доме пострадал один человек. По фото с места происшествия можно сделать вывод, что взрыв был достаточно мощным: ударной волной вынесло входную дверь.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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