На заводе в китайской провинции Хэнань произошёл мощный взрыв. Видео © Twitter / sandipseth

На одном из заводов Китая в провинции Хэнань в центральной части страны произошёл мощный взрыв. Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции прибыли на место происшествия. Пока не уточняется, о каком именно заводе идёт речь. Сообщений о жертвах и пострадавших в результате инцидента не поступало.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что после взрыва в небе появился огненный гриб, а с места происшествия вверх поднимается огромный столб плотного белого дыма.