На заводе в китайской провинции Хэнань произошёл мощный взрыв
Сообщений о жертвах и пострадавших в результате происшествия не поступало. На место уже прибыли спасатели.
На заводе в китайской провинции Хэнань произошёл мощный взрыв. Видео © Twitter / sandipseth
На одном из заводов Китая в провинции Хэнань в центральной части страны произошёл мощный взрыв. Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции прибыли на место происшествия. Пока не уточняется, о каком именно заводе идёт речь. Сообщений о жертвах и пострадавших в результате инцидента не поступало.
На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что после взрыва в небе появился огненный гриб, а с места происшествия вверх поднимается огромный столб плотного белого дыма.
Ранее Лайф сообщал, что в Приморье при взрыве в жилом доме пострадал один человек. По фото с места происшествия можно сделать вывод, что взрыв был достаточно мощным: ударной волной вынесло входную дверь.
Комментариев: 0