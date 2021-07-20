Руководство Госдепа США встретилось с Тихановской в Вашингтоне

Первые лица Госдепа США провели в Вашингтоне встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. На мероприятии присутствовали замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд и советник американского Госдепа Дерек Шолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен.

"Они обсудили необходимость прекращения продолжающегося применения режимом Лукашенко суровых мер, а также необходимость безоговорочного освобождения всех политических заключённых в Белоруссии, инклюзивного политического диалога и проведения новых президентских выборов под международным наблюдением. Кроме того, они подчеркнули неизменную поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений белорусского народа", — говорится в пресс-релизе по итогам встречи.