Руководство Госдепа США встретилось с Тихановской в Вашингтоне
На встрече Блинкен и Нуланд в том числе обсудили с экс-кандидатом в президенты Белоруссии важность проведения новых выборов в республике.
Фото © Twitter / Sviatlana Tsikhanouskaya
Первые лица Госдепа США провели в Вашингтоне встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. На мероприятии присутствовали замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд и советник американского Госдепа Дерек Шолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен.
"Они обсудили необходимость прекращения продолжающегося применения режимом Лукашенко суровых мер, а также необходимость безоговорочного освобождения всех политических заключённых в Белоруссии, инклюзивного политического диалога и проведения новых президентских выборов под международным наблюдением. Кроме того, они подчеркнули неизменную поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений белорусского народа", — говорится в пресс-релизе по итогам встречи.
Ранее офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис не стал ограничивать сроки нахождения и работы представительства бывшего кандидата в президенты. Также Лайф рассказывал, что в Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии. В Праге считают прошедшие в августе прошлого года белорусские выборы "противозаконными и несвободными".
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