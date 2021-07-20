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Руководство Госдепа США встретилось с Тихановской в Вашингтоне

На встрече Блинкен и Нуланд в том числе обсудили с экс-кандидатом в президенты Белоруссии важность проведения новых выборов в республике.

20 июля, 02:46
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Tsihanouskaya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sviatlana Tsikhanouskaya</a></p>

Фото © Twitter / Sviatlana Tsikhanouskaya

Первые лица Госдепа США провели в Вашингтоне встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. На мероприятии присутствовали замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд и советник американского Госдепа Дерек Шолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен.

"Они обсудили необходимость прекращения продолжающегося применения режимом Лукашенко суровых мер, а также необходимость безоговорочного освобождения всех политических заключённых в Белоруссии, инклюзивного политического диалога и проведения новых президентских выборов под международным наблюдением. Кроме того, они подчеркнули неизменную поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений белорусского народа", — говорится в пресс-релизе по итогам встречи.

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Ранее офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис не стал ограничивать сроки нахождения и работы представительства бывшего кандидата в президенты. Также Лайф рассказывал, что в Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии. В Праге считают прошедшие в августе прошлого года белорусские выборы "противозаконными и несвободными".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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