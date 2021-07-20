Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, обращаясь к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам, пообещал "отобрать Крым" у России за год.

"Совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернём Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымскотатарцы будут свободно праздновать Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!" — написал Порошенко в "Фейсбуке".