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Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России

Экс-президент Украины выразил надежду, что совместными усилиями Киеву удастся "победить агрессора" и "вернуть Крым домой".

20 июля, 02:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/2515075178626859" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Петро Порошенко</a></p>

Фото © Facebook / Петро Порошенко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, обращаясь к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам, пообещал "отобрать Крым" у России за год.

"Совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернём Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымскотатарцы будут свободно праздновать Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!" — написал Порошенко в "Фейсбуке".

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Ранее Лайф писал, что на Украине поделились планами по "депортации" полумиллиона россиян из Крыма. Там отметили, что на сегодняшний день в регионе уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России.

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Напомним, Рада приняла закон о коренных народах Украины — и русские среди них не значатся. В Госдуме осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память. Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. И, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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