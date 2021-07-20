Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России
Экс-президент Украины выразил надежду, что совместными усилиями Киеву удастся "победить агрессора" и "вернуть Крым домой".
Фото © Facebook / Петро Порошенко
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, обращаясь к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам, пообещал "отобрать Крым" у России за год.
"Совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернём Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымскотатарцы будут свободно праздновать Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!" — написал Порошенко в "Фейсбуке".
Ранее Лайф писал, что на Украине поделились планами по "депортации" полумиллиона россиян из Крыма. Там отметили, что на сегодняшний день в регионе уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России.
Напомним, Рада приняла закон о коренных народах Украины — и русские среди них не значатся. В Госдуме осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память. Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. И, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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