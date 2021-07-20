Посольство РФ предостерегло США от развёртывания гиперзвуковых ракет в Европе

Посольство РФ в США заявило, что размещение Америкой гиперзвуковых ракет на территории Европы может дестабилизировать текущее состояние дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Диппредставительство предостерегло Пентагон от такого шага, предупредив, что это может повысить вероятность случайного конфликта.

"Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полёта оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта", — говорится в сообщении посольства.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби после проведённых в России испытаний ракеты "Циркон", заявил, что новые российские гиперзвуковые системы являются дестабилизирующим фактором, поскольку способны нести ядерный заряд.