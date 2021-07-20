Посольство РФ предостерегло США от развёртывания гиперзвуковых ракет в Европе
В диппредставительстве отметили, что время полёта таких снарядов оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения.
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Посольство РФ в США заявило, что размещение Америкой гиперзвуковых ракет на территории Европы может дестабилизировать текущее состояние дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Диппредставительство предостерегло Пентагон от такого шага, предупредив, что это может повысить вероятность случайного конфликта.
"Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полёта оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта", — говорится в сообщении посольства.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби после проведённых в России испытаний ракеты "Циркон", заявил, что новые российские гиперзвуковые системы являются дестабилизирующим фактором, поскольку способны нести ядерный заряд.
Лайф сообщал, что фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу "Цирконом" по наземной цели. Ракета поразила цель на удалении более 350 километров, скорость полёта составила около семи Махов.
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