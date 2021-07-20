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Глобальный сбой произошёл в работе сервиса Netflix

Жалобы на проблемы с платформой поступают со всего мира, больше четверти пользователей сообщают о неполадках с трансляцией видео.

20 июля, 02:03
<p>Фото © Netflix</p>

Фото © Netflix

Пользователи стримингового сервиса Netflix из разных уголков мира жалуются на его работу. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Неполадки начались в 2:20 мск, жалобы в основном поступают от жителей США. Так, 41% пользователей сообщили о проблемах с соединением с сервером, 33% испытывают трудности с работой сайта, а 27% отмечают неполадки с трансляцией видео.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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