Глобальный сбой произошёл в работе сервиса Netflix
Жалобы на проблемы с платформой поступают со всего мира, больше четверти пользователей сообщают о неполадках с трансляцией видео.
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Пользователи стримингового сервиса Netflix из разных уголков мира жалуются на его работу. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Неполадки начались в 2:20 мск, жалобы в основном поступают от жителей США. Так, 41% пользователей сообщили о проблемах с соединением с сервером, 33% испытывают трудности с работой сайта, а 27% отмечают неполадки с трансляцией видео.
Ранее Лайф рассказывал, что в начале июля грузинский сайт записи на вакцинацию подвергся кибератаке. Начало регистрации планировалось на первую половину сегодняшнего дня, однако из-за действий хакеров на сервисе начались сбои. Возбуждено уголовное дело.
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