Глобальный сбой произошёл в работе сервиса Netflix

Пользователи стримингового сервиса Netflix из разных уголков мира жалуются на его работу. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Неполадки начались в 2:20 мск, жалобы в основном поступают от жителей США. Так, 41% пользователей сообщили о проблемах с соединением с сервером, 33% испытывают трудности с работой сайта, а 27% отмечают неполадки с трансляцией видео.