В России хотят дать работодателям возможность выдавать ипотеку сотрудникам

Работодателей следует наделить правом выдачи сотрудникам ипотеки под низкий процент. С такой инициативой выступили риелторы, которые считают, что традиционную систему банковского кредитования нововведение не заменит, а просто станет ещё одним инструментом. Об этом сообщает газета "Известия".

В соответствующем письме российском премьеру Михаилу Мишустину говорится, что так появится альтернативный вариант покупки жилья, что может увеличить его доступность в стране.

"Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими. Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами", — отметил глава федеральной сети "Этажи" Ильдар Хусаинов.

В предложенной инициативе отмечается, что в случае увольнения работник будет выплачивать ипотеку тому же работодателю. Также нужно предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или другим работодателем — механизм, похожий на рефинансирование.

Предложенная мера позволит поддержать спрос и избежать его резкого падения из-за ужесточения условий льготной ипотеки, считают эксперты. Это, по их мнению, сформирует стабильный и цивилизованный рынок недвижимости.