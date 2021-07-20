Стало известно, что может помешать отдыху россиян за рубежом кроме коронавируса

Наличие исполнительного производства в отношении вас может стать препятствием для выезда за границу. Об этом рассказала эксперт проекта "За права заёмщиков" ОНФ Александра Пожарская в беседе с радио Sputnik. Она обратила внимание на то, что речь идёт не только о долгах по кредитам перед банками, но и о штрафах, алиментах, задолженностях по оплате за услуги ЖКХ.

"Уровень финансовой сознательности всё ещё очень низок, существует определённый процент потребителей-экстремистов, которые считают, что они не обязаны обслуживать свои долговые обязательства. Но, если ты взял в долг, ты должен вернуть эти деньги", — отметила Пожарская.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию в аэропорту или на вокзале, эксперт рекомендует перед поездкой за границу убедиться, что у вас нет долгов. Сделать это можно либо через "Госуслуги", либо на сайте Банка России. А на сайте Федеральной службы судебных приставов можно проверить наличие или отсутствие исполнительного производства и неисполненных обязательств.