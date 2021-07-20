Депутат Рады Рабинович оскорбил сторонника Зеленского из-за издевательств над русскоговорящими

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович грубо высказался в адрес парламентария от партии "Слуга народа" Олега Семинского, который оставил резкий комментарий о русскоговорящих жителях Украины.

"Слуги" сами ответили на все вопросы: закон [о "коренных народах"] принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке, закон лишил их элементарных прав. Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила: один идиот заявил, что "наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав", — заявил Рабинович.

Он добавил, что партия ОПЗЖ планирует подать в суд на Семинского после его высказывания. Кроме того, депутат отметил, что люди, "которые были одурманены пару лет назад", начинают осознавать, какая партия может принести стране "спасение, мир и процветание".