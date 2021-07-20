Депутат Рады Рабинович оскорбил сторонника Зеленского из-за издевательств над русскоговорящими
Он отметил, что люди, "которые были одурманены пару лет назад", начинают осознавать, какая партия может принести стране "спасение, мир и процветание".
Вадим Рабинович. Фото © Оппозиционная платформа — За жизнь
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович грубо высказался в адрес парламентария от партии "Слуга народа" Олега Семинского, который оставил резкий комментарий о русскоговорящих жителях Украины.
"Слуги" сами ответили на все вопросы: закон [о "коренных народах"] принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке, закон лишил их элементарных прав. Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила: один идиот заявил, что "наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав", — заявил Рабинович.
Он добавил, что партия ОПЗЖ планирует подать в суд на Семинского после его высказывания. Кроме того, депутат отметил, что люди, "которые были одурманены пару лет назад", начинают осознавать, какая партия может принести стране "спасение, мир и процветание".
Отметим, что Семинский ранее написал в "Фейсбуке", что русские жители Украины больше не будут обладать всеми правами человека после принятия закона о "коренных народах". Затем он удалил этот пост, однако его скриншот опубликовал в своём телеграм-канале главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв.
Ранее Лайф сообщал, что Рада приняла закон о коренных народах Украины и русские среди них не значатся. В Госдуме также осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом. Говоря о данном законопроекте, Зеленский отмечал, что вопрос о коренных народах, и в частности о крымских татарах, откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты Незалежной.
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