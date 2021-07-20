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Синоптик предупредил москвичей об "обвале холода"

Возвращения аномальной жары больше в этом году не предвидится. А понижение температуры было бы более ощутимым, если бы солнце не прогревало активно воздушные массы.

20 июля, 00:21
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Фото © flickr / Raymond Zoller

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании, которое придёт в столицу после длительной жары. По словам синоптика, такое изменение температуры будет ощущаться как "обвал холода".

"Температура будет близка к климату с 22 июля, но это будет обвал холода по сравнению с той погодой, что была. Ветра будут северные, действительно холодные", — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

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Он отметил, что возвращения аномальной жары больше в этом году не предвидится. Нормальная для столичного лета температура воздуха ниже 20 градусов установится в четверг. Понижение температуры, по словам метеоролога, было бы более ощутимым, если бы солнце не прогревало активно эти холодные воздушные массы. Вильфанд добавил, что в связи с похолоданием изменится и качество воздуха: можно будет "дышать полной грудью".

По данным Гидрометцентра, 20 июля днём прогнозируется 25–27 градусов тепла, 21 июля — 24–26 градусов, 22 июля — 22–24 градуса, 23 июля — 19–24 градуса.

Как сообщал ранее Лайф, москвичей на текущей неделе ждут залповые ливни и мозаичный град.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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