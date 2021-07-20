СМИ: Сбившая троих детей на пешеходном переходе студентка признала свою вину

Юная москвичка Валерия Башкирова, сбившая на улице Авиаторов троих детей, признала свою вину. Она раскаивается в том, что стала виновницей трагедии и хочет загладить вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения семьи студентки.

"Девушка всегда с осторожностью относилась к вождению автотранспорта, права на управление которого получила не так давно. Её семья хочет хоть чем-то помочь потерпевшим, заявив, что готова к оказанию любой материальной помощи, которая им посильна. Она полностью вину свою признала и раскаивается в том, что по её вине погибли дети", — рассказал собеседник агентства.