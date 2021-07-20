СМИ: Сбившая троих детей на пешеходном переходе студентка признала свою вину
Семья виновницы ДТП хочет оказать материальную помощь пострадавшим. Отмечается, что родственники девушки находятся в шоковом состоянии.
Обвиняемая Валерия Башкирова. Фото © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы
Юная москвичка Валерия Башкирова, сбившая на улице Авиаторов троих детей, признала свою вину. Она раскаивается в том, что стала виновницей трагедии и хочет загладить вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения семьи студентки.
"Девушка всегда с осторожностью относилась к вождению автотранспорта, права на управление которого получила не так давно. Её семья хочет хоть чем-то помочь потерпевшим, заявив, что готова к оказанию любой материальной помощи, которая им посильна. Она полностью вину свою признала и раскаивается в том, что по её вине погибли дети", — рассказал собеседник агентства.
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При этом семья обвиняемой находится в шоковом состоянии, но считают, что ужесточение меры пресечения в отношении Башкировой излишне. Вместе с тем адвокат девушки отказался общаться с прессой.
Напомним, ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а также ребёнок в возрасте трёх лет. Как узнал Лайф, четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, получила ушибы и лёгкое сотрясение. 17 июля Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца. Отвечать на вопросы журналистов после заседания суда она отказалась. А уже 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена. Башкирову отправили в СИЗО на два месяца. По статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц, девушке грозит до семи лет лишения свободы.
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