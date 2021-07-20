Мусульмане отмечают один из главных праздников Курбан-байрам

Мусульмане с 20 июля начинают праздновать Курбан-байрам. Он отмечается на десятый день 12-го месяца по лунному календарю и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. Во многих регионах России его рекомендовано провести в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Однако решение о формате мероприятий духовные управления на местах должны принять самостоятельно.

"Противоэпидемические правила будут обязаны соблюдать все — и в мечетях, и в местах заклания. При этом в помещениях мечетей допустима максимальная заполняемость не более 100 человек. В случае если площадь мечети не вместит всех желающих, совершить гает-намаз и послушать праздничную проповедь можно будет на примечетской территории на открытом воздухе", — рассказал ТАСС заммуфтия Татарстана, казый Равиль хазрат Зуферов.

Так, праздничные богослужения состоятся офлайн с соблюдением мер: индивидуальными ковриками для намаза, защитными масками и сохранением социальной дистанции — в Крыму, Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Татарстане. Чтобы посетить мечеть в Чечне, прихожанам нужно будет пройти вакцинацию, а в Башкирии не требуется предъявлять ничего. В Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Ингушетии организуют для намаза площадки на открытом воздухе.

Праздничную молитву будут транслировать по ТВ, а также в Интернете для верующих в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и в Забайкальском крае, а также в центральной части страны. Также в этом году решили не отказываться от традиционной раздачи продуктов нуждающимся — их жителям будут доставлять домой с соблюдением противоэпидемиологических норм.