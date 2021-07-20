Мусульмане отмечают один из главных праздников Курбан-байрам
В России эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в формат проведения. Но тем не менее есть регионы, в которых пройдут намазы в мечетях или на открытом воздухе.
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Мусульмане с 20 июля начинают праздновать Курбан-байрам. Он отмечается на десятый день 12-го месяца по лунному календарю и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. Во многих регионах России его рекомендовано провести в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Однако решение о формате мероприятий духовные управления на местах должны принять самостоятельно.
"Противоэпидемические правила будут обязаны соблюдать все — и в мечетях, и в местах заклания. При этом в помещениях мечетей допустима максимальная заполняемость не более 100 человек. В случае если площадь мечети не вместит всех желающих, совершить гает-намаз и послушать праздничную проповедь можно будет на примечетской территории на открытом воздухе", — рассказал ТАСС заммуфтия Татарстана, казый Равиль хазрат Зуферов.
Так, праздничные богослужения состоятся офлайн с соблюдением мер: индивидуальными ковриками для намаза, защитными масками и сохранением социальной дистанции — в Крыму, Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Татарстане. Чтобы посетить мечеть в Чечне, прихожанам нужно будет пройти вакцинацию, а в Башкирии не требуется предъявлять ничего. В Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Ингушетии организуют для намаза площадки на открытом воздухе.
Праздничную молитву будут транслировать по ТВ, а также в Интернете для верующих в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и в Забайкальском крае, а также в центральной части страны. Также в этом году решили не отказываться от традиционной раздачи продуктов нуждающимся — их жителям будут доставлять домой с соблюдением противоэпидемиологических норм.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин, поздравляя россиян с Ураза-байрамом, отметил, что мусульманские организации в России вносят значительный вклад в жизнь страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, а также уделяют значительное внимание благотворительным, образовательным и просветительским инициативам. Ураза-байрам в этом году тоже проводили онлайн.
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