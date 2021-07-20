СМИ назвали возможную дату консультаций РФ и США по стратегической стабильности

США и Россия могут обсудить вопросы стратегический стабильности уже 28 июля. Об этом сообщает американская газета The Hill.

По данным издания, должностные лица США и РФ встретятся 28 июля для проведения диалога по стратегической стабильности. Однако информация об этом упоминается вскользь и без указания источников. В Госдепе США ещё не подтвердили эти данные.

В статье, где упоминается дата встречи, отмечается, что сенатор-республиканец Тед Круз блокирует утверждение Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, которая должна представлять американскую сторону на предстоящих переговорах. По информации газеты, Круз делает это для того, чтобы заставить администрацию США ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2".

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.