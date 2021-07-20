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СМИ назвали возможную дату консультаций РФ и США по стратегической стабильности

В Госдепе США пока не подтвердили эти данные. Также непонятно, кто будет представлять американскую сторону на переговорах.

19 июля, 22:42
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © Twitter / МИД России

США и Россия могут обсудить вопросы стратегический стабильности уже 28 июля. Об этом сообщает американская газета The Hill.

По данным издания, должностные лица США и РФ встретятся 28 июля для проведения диалога по стратегической стабильности. Однако информация об этом упоминается вскользь и без указания источников. В Госдепе США ещё не подтвердили эти данные.

В статье, где упоминается дата встречи, отмечается, что сенатор-республиканец Тед Круз блокирует утверждение Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, которая должна представлять американскую сторону на предстоящих переговорах. По информации газеты, Круз делает это для того, чтобы заставить администрацию США ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2".

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Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков перечислил темы для стратегического диалога с США. Он отметил, что Москва выступает за "более широкий охват" вопросов, касающихся космоса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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