Советник Госдепа США обсудит "Северный поток – 2" во время визитов на Украину и в Польшу

Украина, а затем и Польша обсудят "общую обеспокоенность относительно "Северного потока – 2" во время визита советника Госдепартамента США Дерека Шолле. С 20 по 21 июля он посетит Киев, а затем отправится в Варшаву.

"Он продолжит наши дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по широкому спектру вопросов, включая нашу общую обеспокоенность относительно трубопровода "Северный поток – 2" и энергетической безопасности в более широком смысле", — говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в Киеве Шолле с чиновниками высокого ранга также обсудит поддержку США усилий Украины по противодействию "российской агрессии" и дальнейшее продвижение экономических и антикоррупционных реформ. Американский советник намерен встретиться и с представителями бизнеса для беседы о "восстановлении экономики Украины и возможности для общего процветания".

С 21 по 23 июля в Варшаве Шолле обсудит с местными должностными лицами и представителями гражданского общества "стратегические двусторонние и региональные вопросы", а также "приверженность (обеих стран. — Прим. Лайфа) демократическим ценностям и институтам". Здесь ему также предстоит встретиться с бизнесменами для укрепления двусторонних экономических связей, отметили в Госдепе США.