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Советник Госдепа США обсудит "Северный поток – 2" во время визитов на Украину и в Польшу

В рамках поездки также будут подниматься вопросы противодействия "российской агрессии" в Киеве и приверженности демократическим ценностям в Варшаве.

19 июля, 22:05
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GazpromNews/photos/4036030686464836" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газпром</a> </p>

Фото © Facebook / Газпром

Украина, а затем и Польша обсудят "общую обеспокоенность относительно "Северного потока – 2" во время визита советника Госдепартамента США Дерека Шолле. С 20 по 21 июля он посетит Киев, а затем отправится в Варшаву.

"Он продолжит наши дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по широкому спектру вопросов, включая нашу общую обеспокоенность относительно трубопровода "Северный поток – 2" и энергетической безопасности в более широком смысле", — говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в Киеве Шолле с чиновниками высокого ранга также обсудит поддержку США усилий Украины по противодействию "российской агрессии" и дальнейшее продвижение экономических и антикоррупционных реформ. Американский советник намерен встретиться и с представителями бизнеса для беседы о "восстановлении экономики Украины и возможности для общего процветания".

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С 21 по 23 июля в Варшаве Шолле обсудит с местными должностными лицами и представителями гражданского общества "стратегические двусторонние и региональные вопросы", а также "приверженность (обеих стран. — Прим. Лайфа) демократическим ценностям и институтам". Здесь ему также предстоит встретиться с бизнесменами для укрепления двусторонних экономических связей, отметили в Госдепе США.

Ранее СМИ сообщили о скором соглашении Германии и США по "Северному потоку – 2". Стороны близки к заключению договорённостей, которые позволят избежать дальнейших американских санкций против оператора трубопровода.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Ранее в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу. Тем временем Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Известно, что Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину, а Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2". Между тем Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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