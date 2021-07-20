Годовалый ребёнок погиб в жутком ДТП в Казани
Предварительно, один из водителей вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой.
Фото © LIFE
Два легковых автомобиля "Рено" и "Ситроен" столкнулись в Казани. В результате погиб годовалый ребёнок, ещё двое детей и трое взрослых были доставлены в больницу.
По данным Лайфа, авария произошла на 780-м километре трассы М7. Годовалый ребёнок погиб на месте. На кадрах с места происшествия видно, что сильнее всего пострадал автомобиль "Рено". Вероятно, в результате столкновения он перевернулся на крышу. Как сообщили в Прокуратуре Республики Татарстан, предварительно, ДТП спровоцировал водитель "рено", который вылетел на встречную полосу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Лайф опубликовал видео последних минут перед массовым ДТП в Крыму. На кадрах запечатлены считаные мгновения до жуткой аварии, в результате которой погибло пять человек. Видно, как несколько счастливчиков смогли избежать столкновения.
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