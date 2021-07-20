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Годовалый ребёнок погиб в жутком ДТП в Казани

Предварительно, один из водителей вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой.

19 июля, 21:46
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Два легковых автомобиля "Рено" и "Ситроен" столкнулись в Казани. В результате погиб годовалый ребёнок, ещё двое детей и трое взрослых были доставлены в больницу.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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По данным Лайфа, авария произошла на 780-м километре трассы М7. Годовалый ребёнок погиб на месте. На кадрах с места происшествия видно, что сильнее всего пострадал автомобиль "Рено". Вероятно, в результате столкновения он перевернулся на крышу. Как сообщили в Прокуратуре Республики Татарстан, предварительно, ДТП спровоцировал водитель "рено", который вылетел на встречную полосу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Пять человек погибли в массовом ДТП с КамАЗом на трассе в Крыму

Ранее Лайф опубликовал видео последних минут перед массовым ДТП в Крыму. На кадрах запечатлены считаные мгновения до жуткой аварии, в результате которой погибло пять человек. Видно, как несколько счастливчиков смогли избежать столкновения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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