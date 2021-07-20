Годовалый ребёнок погиб в жутком ДТП в Казани

Два легковых автомобиля "Рено" и "Ситроен" столкнулись в Казани. В результате погиб годовалый ребёнок, ещё двое детей и трое взрослых были доставлены в больницу.







По данным Лайфа, авария произошла на 780-м километре трассы М7. Годовалый ребёнок погиб на месте. На кадрах с места происшествия видно, что сильнее всего пострадал автомобиль "Рено". Вероятно, в результате столкновения он перевернулся на крышу. Как сообщили в Прокуратуре Республики Татарстан, предварительно, ДТП спровоцировал водитель "рено", который вылетел на встречную полосу. Обстоятельства произошедшего выясняются.