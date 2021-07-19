Новые российские гиперзвуковые системы являются дестабилизирующим фактором. Такое мнение высказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби после проведённых в России испытаний ракеты "Циркон".

"Мы в курсе заявлений президента Путина. Не буду вдаваться в подробности или анализировать его заявления. Но важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор, они представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными", — пояснил спикер Минобороны США.

Он также добавил, что разработки США в этом направлении не носят ядерную угрозу, поскольку американские гиперзвуковые ударные системы создаются исключительно в неядерном оснащении.