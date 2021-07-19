"Представляют заметную угрозу": В Пентагоне испугались испытаний российского "Циркона"
Потенциально дестабилизирующим фактором ракеты являются потому, что эти системы совместимы с ядерными, отметили в американском ведомстве.
Фото © Twitter / Минобороны России
Новые российские гиперзвуковые системы являются дестабилизирующим фактором. Такое мнение высказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби после проведённых в России испытаний ракеты "Циркон".
"Мы в курсе заявлений президента Путина. Не буду вдаваться в подробности или анализировать его заявления. Но важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор, они представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными", — пояснил спикер Минобороны США.
Он также добавил, что разработки США в этом направлении не носят ядерную угрозу, поскольку американские гиперзвуковые ударные системы создаются исключительно в неядерном оснащении.
Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу "Цирконом" по наземной цели. Ракета поразила цель на удалении более 350 километров, скорость полёта составила около семи Махов.
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