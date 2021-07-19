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"Представляют заметную угрозу": В Пентагоне испугались испытаний российского "Циркона"

Потенциально дестабилизирующим фактором ракеты являются потому, что эти системы совместимы с ядерными, отметили в американском ведомстве.

19 июля, 20:57
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mod_russia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Фото © Twitter / Минобороны России

Новые российские гиперзвуковые системы являются дестабилизирующим фактором. Такое мнение высказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби после проведённых в России испытаний ракеты "Циркон".

"Мы в курсе заявлений президента Путина. Не буду вдаваться в подробности или анализировать его заявления. Но важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор, они представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными", — пояснил спикер Минобороны США.

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Он также добавил, что разработки США в этом направлении не носят ядерную угрозу, поскольку американские гиперзвуковые ударные системы создаются исключительно в неядерном оснащении.

Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу "Цирконом" по наземной цели. Ракета поразила цель на удалении более 350 километров, скорость полёта составила около семи Махов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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