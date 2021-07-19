СМИ сообщили о скором соглашении Германии и США по "Северному потоку – 2"

Ожидается, что США и Германия в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, которые подчеркнули, что ситуация "выглядит хорошо".

"Мы ожидаем, что переговоры позволят достичь решения в ближайшие дни", — сообщил собеседник агентства.

Отмечается также, что в ходе обсуждения обе стороны близки к соглашению, которое предотвратит возобновление отменённых в настоящее время санкций США против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора.