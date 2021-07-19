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СМИ сообщили о скором соглашении Германии и США по "Северному потоку – 2"

Стороны близки к заключению договорённостей, которые позволят избежать дальнейших американских санкций против оператора трубопровода.

19 июля, 20:26
<p>Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock</p>

Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Ожидается, что США и Германия в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, которые подчеркнули, что ситуация "выглядит хорошо".

"Мы ожидаем, что переговоры позволят достичь решения в ближайшие дни", — сообщил собеседник агентства.

"Академик Черский" уложит участок "Северного потока – 2" в 2,6 км в водах Германии

"Академик Черский" уложит участок "Северного потока – 2" в 2,6 км в водах Германии

Отмечается также, что в ходе обсуждения обе стороны близки к соглашению, которое предотвратит возобновление отменённых в настоящее время санкций США против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее глава Nord Stream 2 AG заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Ранее в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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