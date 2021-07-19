КамАЗ летел по встречке: Лайф публикует видео последних минут перед массовым ДТП в Крыму
На кадрах запечатлены считаные мгновения до жуткой аварии, в результате которой погибло пять человек. Видно, как несколько счастливчиков смогли избежать столкновения.
Лайф публикует видео последних минут перед ДТП с КамАЗом в Крыму. Видео © LIFE
За считаные мгновения до страшного массового ДТП на участке дороги Ялта — Севастополь КамАЗ вылетел на встречную полосу движения. Это чётко видно на кадрах, которые попали в распоряжение Лайфа. Грузовик обогнал машину, из которой ведётся запись, и помчался по встречке. По крайней мере три машины чудом избежали лобового столкновения, но остальным увернуться не удалось.
Напомним, ранее стало известно, что большегруз столкнулся с автомобилями "Мерседес", "Дэу" и "Рено", последний он протащил примерно 700 метров. После этого грузовик зацепил также автомобили "Хёндай" и "Ниссан" и вылетел в кювет. Вероятнее всего, причиной ДТП стал отказ тормозов у большегруза. По факту случившегося СК и Прокуратура города Севастополя организовали проверки.
Ранее Лайф сообщал, что пять человек погибли в массовом ДТП с КамАЗом на трассе в Крыму. Ещё четверо были госпитализированы, в числе пострадавших — трое детей. После столкновения с другими машинами грузовик съехал в кювет в насаждения.
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