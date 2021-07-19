Лайф публикует видео последних минут перед ДТП с КамАЗом в Крыму. Видео © LIFE

За считаные мгновения до страшного массового ДТП на участке дороги Ялта — Севастополь КамАЗ вылетел на встречную полосу движения. Это чётко видно на кадрах, которые попали в распоряжение Лайфа. Грузовик обогнал машину, из которой ведётся запись, и помчался по встречке. По крайней мере три машины чудом избежали лобового столкновения, но остальным увернуться не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что большегруз столкнулся с автомобилями "Мерседес", "Дэу" и "Рено", последний он протащил примерно 700 метров. После этого грузовик зацепил также автомобили "Хёндай" и "Ниссан" и вылетел в кювет. Вероятнее всего, причиной ДТП стал отказ тормозов у большегруза. По факту случившегося СК и Прокуратура города Севастополя организовали проверки.