В Багдаде смертница устроила взрыв на рынке, погибло 30 человек
Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из группировок, но в южных провинциях Ирака уже усилены меры безопасности.
В Багдаде смертница устроила взрыв на рынке, погибло 30 человек. Видео © Twitter / The Telegraph Post
В Багдаде террористка-смертница устроила взрыв на рынке. Жертвами инцидента стали 30 человек, ещё 60 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что взрыв произошёл на оживлённом рынке в районе, где преимущественно обитают шииты, в восточной части иракской столицы. Во время происшествия торговые ряды были переполнены, поскольку большинство жителей района вышли за покупками перед одним из главных мусульманских праздников — Ид аль-адха (Курбан-байрам).
Канал уточняет, что после детонации возник пожар, который перекинулся на несколько торговых лавок. Люди пытались сбежать по узким проходам. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в связи с инцидентом отдал приказ задержать командующего одним из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-эс-Садре. Уже усилены меры безопасности, но ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
В силовых структурах столицы подтвердили, что было использовано самодельное взрывное устройство. А некоторое время назад со ссылкой на правоохранительные органы начали поступать сообщения о том, что теракт совершила смертница, на теле которой был закреплён пояс со взрывчаткой.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Москве. У боевика нашли компоненты СВУ, инструкции по изготовлению бомбы и переписку с террористами из Сирии.
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