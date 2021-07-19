В Багдаде смертница устроила взрыв на рынке, погибло 30 человек. Видео © Twitter / The Telegraph Post

В Багдаде террористка-смертница устроила взрыв на рынке. Жертвами инцидента стали 30 человек, ещё 60 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что взрыв произошёл на оживлённом рынке в районе, где преимущественно обитают шииты, в восточной части иракской столицы. Во время происшествия торговые ряды были переполнены, поскольку большинство жителей района вышли за покупками перед одним из главных мусульманских праздников — Ид аль-адха (Курбан-байрам).

Канал уточняет, что после детонации возник пожар, который перекинулся на несколько торговых лавок. Люди пытались сбежать по узким проходам. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в связи с инцидентом отдал приказ задержать командующего одним из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-эс-Садре. Уже усилены меры безопасности, но ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

В силовых структурах столицы подтвердили, что было использовано самодельное взрывное устройство. А некоторое время назад со ссылкой на правоохранительные органы начали поступать сообщения о том, что теракт совершила смертница, на теле которой был закреплён пояс со взрывчаткой.