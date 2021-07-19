Байден серьёзно относится к приписываемым Китаю и России кибератакам на США, заявили в Белом доме
По словам пресс-секретаря Джен Псаки, американский лидер считает важным "занимать позицию силы в тесной координации с партнёрами и союзниками во всём мире" в вопросе кибербезопасности.
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Президент США Джо Байден с одинаковой серьёзностью относится к любым кибератакам на свою страну — независимо от того, приписывает ли их Вашингтон России или КНР. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент относится к злонамеренной деятельности в киберпространстве невероятно серьёзно. Он продолжает считать важным быть лидерами с позиции силы в тесной координации с нашими партнёрами и союзниками по всему миру", — сказала она.
Псаки подчеркнула, что отношение Байдена в равной степени серьёзно к такого рода деятельности. При этом неважно, "кем являются действующие лица", а также исходит ли угроза от России или Китая, добавила представитель Белого дома.
Недавно Лайф сообщал, что США намерены принять меры против хакеров в РФ, если этого не сделает Москва. По словам госсекретаря Блинкена, ещё 22 страны поддержали версию о якобы причастности России к кибератакам.
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