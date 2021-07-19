Байден серьёзно относится к приписываемым Китаю и России кибератакам на США, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден с одинаковой серьёзностью относится к любым кибератакам на свою страну — независимо от того, приписывает ли их Вашингтон России или КНР. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент относится к злонамеренной деятельности в киберпространстве невероятно серьёзно. Он продолжает считать важным быть лидерами с позиции силы в тесной координации с нашими партнёрами и союзниками по всему миру", — сказала она.

Псаки подчеркнула, что отношение Байдена в равной степени серьёзно к такого рода деятельности. При этом неважно, "кем являются действующие лица", а также исходит ли угроза от России или Китая, добавила представитель Белого дома.