Путин предложил увеличить предельный возраст службы для высших военных чинов

Согласно действующей редакции закона, контракт с военными может заключаться до достижения ими 70 лет.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об увеличении предельного возраста пребывания на воинской службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.

"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в случае одобрения законопроекта можно будет заключать новый контракт с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на службе, который на данный момент составляет 65 лет. Согласно действующей редакции закона "О воинской обязанности и военной службе", такой документ возможно заключать с военнослужащими до достижения ими 70 лет.