Путин предложил увеличить предельный возраст службы для высших военных чинов
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Согласно действующей редакции закона, контракт с военными может заключаться до достижения ими 70 лет.
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об увеличении предельного возраста пребывания на воинской службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.
"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста", — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что в случае одобрения законопроекта можно будет заключать новый контракт с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на службе, который на данный момент составляет 65 лет. Согласно действующей редакции закона "О воинской обязанности и военной службе", такой документ возможно заключать с военнослужащими до достижения ими 70 лет.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее объяснил, что российские вооружённые силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обогнали все армии мира.