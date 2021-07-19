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Опубликовано 19 июля 2021, 22:22
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Путин предложил увеличить предельный возраст службы для высших военных чинов

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Согласно действующей редакции закона, контракт с военными может заключаться до достижения ими 70 лет.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об увеличении предельного возраста пребывания на воинской службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.

"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста", — говорится в пояснительной записке к документу.

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Отмечается, что в случае одобрения законопроекта можно будет заключать новый контракт с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на службе, который на данный момент составляет 65 лет. Согласно действующей редакции закона "О воинской обязанности и военной службе", такой документ возможно заключать с военнослужащими до достижения ими 70 лет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее объяснил, что российские вооружённые силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обогнали все армии мира.

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Николай Абрамов
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