Украинский футболист умер в больнице после жуткого ДТП с грузовиком
В лобовом столкновении транспортных средств также погиб водитель "рено", пассажиром которого был Цимбалистый. Проводится досудебное расследование.
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На трассе Н09 Ивано-Франковск — Львов на Украине произошла страшная авария, в которой погиб футболист Игорь Цимбалистый. 36-летний водитель "рено", в котором ехал спортсмен, не справился с управлением, об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
"19 июля около 6:15 в полицию поступило сообщение об аварии в Янтаре. На место происшествия сразу выехали следователи областной полиции, следственно-оперативная группа, эксперт-криминалист и спасатели", — говорится в пресс-релизе.
По предварительным данным, легковушка выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. Водитель и пассажир грузовой машины получили незначительные телесные повреждения, у первого взяли кровь для проверки на состояние алкогольного опьянения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "рено" погиб на месте происшествия, а трое пассажиров с телесными повреждениями доставлены в больницу", — сообщает пресс-служба.
Позднее стало известно, что в больнице умер один из пострадавших. Как передаёт UA-Football, им оказался 31-летний Игорь Цимбалистый.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами" (часть 2 статьи 286 УК Украины).
Ранее Лайф писал, что чемпион мира по ММА Мурод Хантураев погиб в автокатастрофе. За свою карьеру он провёл 12 боёв, 10 из которых завершились победой. С 2019 года был вице-президентом Федерации ММА Узбекистана.
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