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В Испании автомобиль протаранил людей на террасе бара, девять человек пострадали

Сообщается, что водитель был в машине вместе с родителями. В его крови не обнаружили следов алкоголя или наркотических веществ.

19 июля, 17:06

Фото © Соцсети

В Испании в Марбелье девять человек пострадали в результате наезда авто на террасу бара. Видео © Twittter / roberomanortiz / TheInsiderPaper

На юге Испании в городе Марбелья в результате тарана автомобилем террасы бара пострадало как минимум девять человек. Об этом сообщила газета La Vanguardia. Кадры с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях.

30-летний водитель был задержан и прошёл медицинское освидетельствование. Тест на наличие алкоголя или наркотиков отрицательный. Он находился в машине со своими родителями, отмечает El Español.

Пока не известны причины произошедшего. Обстоятельства выясняются.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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