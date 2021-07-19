В Испании автомобиль протаранил людей на террасе бара, девять человек пострадали
Сообщается, что водитель был в машине вместе с родителями. В его крови не обнаружили следов алкоголя или наркотических веществ.
Фото © Соцсети
В Испании в Марбелье девять человек пострадали в результате наезда авто на террасу бара. Видео © Twittter / roberomanortiz / TheInsiderPaper
На юге Испании в городе Марбелья в результате тарана автомобилем террасы бара пострадало как минимум девять человек. Об этом сообщила газета La Vanguardia. Кадры с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях.
30-летний водитель был задержан и прошёл медицинское освидетельствование. Тест на наличие алкоголя или наркотиков отрицательный. Он находился в машине со своими родителями, отмечает El Español.
Пока не известны причины произошедшего. Обстоятельства выясняются.
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