"Наша девочка не сядет": "Мать" студентки, сбившей троих детей в Москве, закатила истерику в соцсетях
Пользователи "ВКонтакте" пришли в ярость, когда женщина начала перед ними хвастаться влиятельными связями.
Пока 18-летняя Валерия Башкирова из Москвы находится под домашним арестом без телефона и Интернета, в соцсетях объявилась женщина, которая представилась её матерью. В одной из ВК-групп, посвящённой Солнцеву, начали сбор средств для пострадавшей в ДТП семьи, где и решила высказаться некая Ольга Макарова. Она заявила, что сбор этот — ложный, ведь какая семья через сутки после трагедии выставит номер своей банковской карты, пишет kp.ru.
Фото © ВКонтакте / СОЛНЦЕВО, соцсети
Ольга Макарова рассказала, что у Валерии хороший художественный вкус и музыкальный слух, а в школе были минимум четвёрки. Она попросила всех хейтеров студентки образумиться и не "закапывать" девушку. В комментариях дальше пользовательница заявила, что "наша девочка не будет сидеть!" и с ней всё будет хорошо, а всем несогласным она посоветовала заткнуться. Из её слов следовало, что у семьи есть связи в Германии, которые каким-то образом должны помочь Валерии избежать наказания.
Проснитесь, люди! Кого вы хотите закопать! Наша девочка не будет сидеть, может, мать сядет??? Вы заткнитесь с комментариями, с нашей девочкой всё будет хорошо!
Фото © ВКонтакте/СОЛНЦЕВО
Пользователи Сети сделали вывод, что Ольга Макарова либо мама, либо другая родственница студентки, сбившей детей, что подтвердила и сама женщина, заявив, что она действительно мать Валерии. Правда, это сообщение она сразу же удалила. В комментариях заволновались, что студентка не ответит за содеянное, потому как якобы её отец работал раньше в силовых структурах и, по их мнению, постарается выгородить дочь.
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В итоге комментаторы пришли к выводу, что Ольга Макарова — просто тролль, который путает все карты и издевается над ними. "Не понимаю, почему администратор её не заблокирует, она уже переходит все грани", — возмутилась Полина Валерьевна.
16 июля в Москве на улице Авиаторов 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе маму с тремя маленькими детьми. Двое мальчиков 5 и 3 лет погибли, а их 4-месячная сестрёнка получила лёгкие травмы и сотрясение мозга. Сейчас она уже находится дома в кругу семьи. Саму Валерию поместили под домашний арест на два месяца и запретили пользоваться телефоном и Интернетом. Девушка очень переживает, встречается с психологом и пьёт выписанные им таблетки. Сейчас ей ужесточили меру обвинения, и теперь Валерии грозит до 7 лет тюрьмы.
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