"Я не выгораживаю": Отец студентки, сбившей в Москве 3 детей, просчитал, что произошло с его дочерью в роковой момент
По словам мужчины, Валерия всегда аккуратно вела себя за рулём и не отвлекалась на посторонние раздражители.
Фото © Telegram / "Москва 24" и соцсети
Правоохранители разбираются в причинах страшного ДТП на улице Авиаторов на юге Москвы, где 18-летняя Валерия Башкирова сбила троих детей. Однако её отец уже высказал свою версию произошедшего в интервью журналистам издания "Москва 24". По словам мужчины, его дочь ответственно и осторожно подходила к правилам поведения на дороге.
Видео © Telegram / "Москва 24"
Неопытность. И не заметила из-за грузовика плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал
Папа Валерии подчеркнул, что дочь его не пьёт и не отвлекается за рулём на телефон. Когда он ей звонит, а она не берёт трубку — значит, девушка ведёт машину и занята. Этот момент папа с дочерью очень строго обговорил, и осечек не было никогда.
Фото © Соцсети
К тому же мужчина добавил, что Валерия не пытается скрыться от закона и сотрудничает со следствием. Она находится в тяжёлом состоянии из-за чувства вины — работает с психологом и пьёт выписанные таблетки. Девушка находится под домашним арестом и изолирована от внешнего мира — у неё отобрали телефон и доступ в Интернет.
Фото © Соцсети
На улице Авиаторов в Москве 16 июля студентка Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых — 5 и 3 лет — погибли. Четырёхмесячная девочка, которая сидела в тот момент в коляске, выжила, получив лёгкие ушибы и сотрясение мозга. Прокуратура требует изменить меру пресечения девушки и отправить её не под домашний арест на два месяца, а заключить под стражу.
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