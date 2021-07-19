"Я не выгораживаю": Отец студентки, сбившей в Москве 3 детей, просчитал, что произошло с его дочерью в роковой момент

По словам мужчины, Валерия всегда аккуратно вела себя за рулём и не отвлекалась на посторонние раздражители.