В Тюмени "газель" наехала на молодую маму с двумя детьми, и этот страшный момент попал на камеру
В аварии пострадали дети 1,5 и 3 лет, и все трое были сразу же доставлены в ближайшую больницу с травмами.
Вчера в Тюмени обычная дневная прогулка закончилась для семьи из ЖК "Клевер-парк" госпитализацией. Молодая мама возвращалась домой со своими детьми — полуторагодовалый малыш сидел в коляске, а трёхлетний ехал на ступеньке. Но внезапно на дороге показалась "газель" — она мчалась с большой скоростью, несмотря на задний ход.
Видео © Telegram / Бушующий мир
34-летний водитель, который занимался грузоперевозками, просто не заметил семью и наехал на них. От силы столкновения детей протащило до самой кабины. На место была вызвана скорая помощь, которая забрала 30-летнюю маму и её малышей в больницу с различными травмами, у одного из детей предварительно диагностировано тяжёлое повреждение кисти. В ГИБДД Лайфу сообщили, что это не первое нарушение горе-водителя.
Стаж 34-летнего водителя за рулём — 11 лет. В этом году он один раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Ведётся следствие, решается вопрос о передаче в следственные органы полиции
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