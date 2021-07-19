Около 2,5 млн россиян записались на вакцинацию через "Госуслуги"
По словам вице-премьера Чернышенко, более 15 млн россиян получили электронные сертификаты через этот сервис.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Около двух с поливной миллионов россиян записались на вакцинацию через портал "Госуслуги". Об этом в понедельник сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии президента Владимира Путина.
"Около 2,5 млн граждан запивались на вакцинацию. Более 15 млн получили электронные сертификаты", — отметил виц-премьер.
Между тем Лайф сообщал, что далеко не все пользователи портала "Госуслуги" смогли получить QR-коды. У приложения случился очередной крупный сбой, но в службе поддержки ЕГПУ пользователям не сообщили ничего нового — там пояснили, что проблемы связаны с повышенным количеством подобных запросов.
А ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по факту внесения поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал "Госуслуг". Согласно материалам, неизвестный покупал липовые документы и загружал их на портал для получения QR-кодов в период с 25 июня по 7 июля.
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