Около 2,5 млн россиян записались на вакцинацию через "Госуслуги"

Около двух с поливной миллионов россиян записались на вакцинацию через портал "Госуслуги". Об этом в понедельник сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии президента Владимира Путина.

"Около 2,5 млн граждан запивались на вакцинацию. Более 15 млн получили электронные сертификаты", — отметил виц-премьер.

Между тем Лайф сообщал, что далеко не все пользователи портала "Госуслуги" смогли получить QR-коды. У приложения случился очередной крупный сбой, но в службе поддержки ЕГПУ пользователям не сообщили ничего нового — там пояснили, что проблемы связаны с повышенным количеством подобных запросов.