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Около 2,5 млн россиян записались на вакцинацию через "Госуслуги"

По словам вице-премьера Чернышенко, более 15 млн россиян получили электронные сертификаты через этот сервис.

19 июля, 16:54
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Около двух с поливной миллионов россиян записались на вакцинацию через портал "Госуслуги". Об этом в понедельник сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии президента Владимира Путина.

"Около 2,5 млн граждан запивались на вакцинацию. Более 15 млн получили электронные сертификаты", — отметил виц-премьер.

Укол не прошёл: Почему тысячи россиян не могут получить сертификат вакцинации на "Госуслугах"

Укол не прошёл: Почему тысячи россиян не могут получить сертификат вакцинации на "Госуслугах"

Между тем Лайф сообщал, что далеко не все пользователи портала "Госуслуги" смогли получить QR-коды. У приложения случился очередной крупный сбой, но в службе поддержки ЕГПУ пользователям не сообщили ничего нового — там пояснили, что проблемы связаны с повышенным количеством подобных запросов.

А ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по факту внесения поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал "Госуслуг". Согласно материалам, неизвестный покупал липовые документы и загружал их на портал для получения QR-кодов в период с 25 июня по 7 июля.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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