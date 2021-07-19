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Умер популярный греческий певец Толис Воскопулос

Мужчина неделю не дожил до своего 81-го дня рождения. Похороны пройдут 21 июля на Первом кладбище Афин.

19 июля, 16:39
<p>Фото © <a href="https://www.thestival.gr/eidiseis/koinonia/efyge-apo-ti-zoi-o-tolis-voskopoylos/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_66dd63bbfa941608e33eaf23baf32d94f85c798b-1626711791-0-gqNtZGzNAk2jcnBszQcO" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thestival.gr</a></p>

Фото © thestival.gr

Известный греческий певец Толис Воскопулос скончался в возрасте 80 лет, сообщает местная газета Proto Thema.

Воскопулос 11 июля был доставлен в главный госпиталь ВВС в Афинах из-за дыхательной недостаточности. Такой же приступ был у музыканта в мае, когда его отправляли в ту же больницу. 19 июля, в день, когда его готовили к выписке, певец скончался в результате сердечного приступа, не дожив неделю до своего 81-летия.

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Певец был женат на Ангеле Гереку — бывшем заместителе министра культуры и туризма Греции. В 2010 году на фоне скандала с мужем, который задолжал государству около 5,5 миллионов евро налогов, Гереку пришлось уйти в отставку.

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Сам Воскопулос знаменит в Греции как исполнитель в жанре лаика, стиля греческой музыки, основу которого составляют традиционные для греков мотивы.

Похороны Толиса Воскопулоса состоятся 21 июля в 15:00 на Первом кладбище Афин.

Ранее сообщалось, что умер один из пионеров рэпа — Биз Марки. Причиной смерти музыканта стали осложнения после диабета.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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