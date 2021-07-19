Умер популярный греческий певец Толис Воскопулос

Воскопулос 11 июля был доставлен в главный госпиталь ВВС в Афинах из-за дыхательной недостаточности. Такой же приступ был у музыканта в мае, когда его отправляли в ту же больницу. 19 июля, в день, когда его готовили к выписке, певец скончался в результате сердечного приступа, не дожив неделю до своего 81-летия.