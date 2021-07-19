"Социальное казначейство" позволит снизить уровень бедности в два раза к 2030 году, заявила Голикова

Проект "Социальное казначейство" позволит к 2030 году снизить уровень бедности в России в два раза. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Важная часть работы "Социального казначейства" — это повышение адресности в оказании помощи нуждающимся гражданам. <…> Такой подход позволит снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024-м — до 10,4%, а к 2030 году — в два раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%", — сказала она на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Работу по созданию единой цифровой платформы уже ведёт Минтруд, отметила Голикова. По её словам, система будет содержать информацию о доступных гражданам социальных выплатах и позволит начислять некоторые из них, не дожидаясь, когда человек обратится за помощью.