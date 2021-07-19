ЦСКА победил новичка РПЛ в первом матче после утверждения Березуцкого главным тренером

Столичный ЦСКА победил новичка РПЛ "Нижний Новгород" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на "ВЭБ-арене" в Москве завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Красно-синие вышли вперёд в середине первого тайма после гола Ильзата Ахметова. Во втором тайме равенство на табло восстановил Александр Сапета, реализовавший пенальти. В концовке встречи победу хозяевам поля принёс Ахметов, реализовавший дубль.

Матч стал первым для ЦСКА после утверждения Алексея Березуцкого в статусе главного тренера. С середины июня он возглавлял команды в роли исполняющего обязанности наставника.

В новом сезоне РПЛ армейцы стартуют домашним матчем с "Уфой". Встреча состоится на "ВЭБ-арене" в воскресенье, 25 июля.