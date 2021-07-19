ЦСКА победил новичка РПЛ в первом матче после утверждения Березуцкого главным тренером
В новом сезоне РПЛ красно-синие стартуют домашним матчем с "Уфой". Встреча состоится в воскресенье, 25 июля.
Новичок армейцев Антон Заболотный Фото © ПФК ЦСКА
Столичный ЦСКА победил новичка РПЛ "Нижний Новгород" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на "ВЭБ-арене" в Москве завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.
Красно-синие вышли вперёд в середине первого тайма после гола Ильзата Ахметова. Во втором тайме равенство на табло восстановил Александр Сапета, реализовавший пенальти. В концовке встречи победу хозяевам поля принёс Ахметов, реализовавший дубль.
Матч стал первым для ЦСКА после утверждения Алексея Березуцкого в статусе главного тренера. С середины июня он возглавлял команды в роли исполняющего обязанности наставника.
В новом сезоне РПЛ армейцы стартуют домашним матчем с "Уфой". Встреча состоится на "ВЭБ-арене" в воскресенье, 25 июля.
Футбол. Товарищеский матч
ЦСКА — "Нижний Новгород" — 2:1
Голы: Ахметов, 28' (1:0), Сапет, 67', с пенальти (1:1), Ахметов 86' (2:1)
Комментариев: 0