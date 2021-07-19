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Троих российских футболистов дисквалифицировали из-за допинга

Самый меньший срок получил бывший футболист "Ростова", который активно сотрудничал со следствием.

19 июля, 15:02

Фото © Getty Images / Alberto Pezzali / NurPhoto

ФИФА дисквалифицировала российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наименьший срок — полгода — получил экс-игрок "Ростова" Владимир Обухов. Его отстранили от футбола на полгода. Князев и Мещерякова получили дисквалификацию на два года. Решение вступает в силу с 19 июля.

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Отметим, что в анализах Обухова и Князева эксперты обнаружили метандиенон, а в пробах Мещеряковой — фуросемид.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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