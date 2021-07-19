Троих российских футболистов дисквалифицировали из-за допинга

ФИФА дисквалифицировала российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наименьший срок — полгода — получил экс-игрок "Ростова" Владимир Обухов. Его отстранили от футбола на полгода. Князев и Мещерякова получили дисквалификацию на два года. Решение вступает в силу с 19 июля.