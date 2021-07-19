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Бывший капитан "Локомотива" Чорлука покинул тренерский штаб клуба через две недели после назначения

35-летний хорват объяснил своё решение обстоятельствами личного характера.

19 июля, 13:20

Бывший капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука покинул тренерский штаб клуба, возглавляемый Марко Николичем. Об этом сообщается на сайте команды.

"К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды "Локомотив" (Москва). Хочу ещё раз поблагодарить всех за всё, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем", отметил 35-летний хорват.

Чорлука выступал за железнодорожников с 2012 года, а по окончании минувшего сезона решил завершить карьеру. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России, выиграл Суперкубок и четыре кубка страны. 6 июля хорват вошёл в тренерский штаб столичного клуба.

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На Евро-2020 хорват входил в тренерский штаб национальной сборной под руководством Златко Далича. В 1/8 финала шахматные уступили команде Испании со счётом 3:5.

В минувшие выходные "Локомотив" проиграл петербургскому "Зениту" в матче за Суперкубок России со счётом 0:3. В первом туре чемпионата страны команда 24 июля примет тульский "Арсенал".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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