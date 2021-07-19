Бывший капитан "Локомотива" Чорлука покинул тренерский штаб клуба через две недели после назначения

Бывший капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука покинул тренерский штаб клуба, возглавляемый Марко Николичем. Об этом сообщается на сайте команды.

"К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды "Локомотив" (Москва). Хочу ещё раз поблагодарить всех за всё, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем", — отметил 35-летний хорват.

Чорлука выступал за железнодорожников с 2012 года, а по окончании минувшего сезона решил завершить карьеру. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России, выиграл Суперкубок и четыре кубка страны. 6 июля хорват вошёл в тренерский штаб столичного клуба.

На Евро-2020 хорват входил в тренерский штаб национальной сборной под руководством Златко Далича. В 1/8 финала шахматные уступили команде Испании со счётом 3:5.