ФМБА объявило о начале клинических исследований вакцины от ковида

200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет примут участие в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, созданной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в июне успешно прошли доклинические исследования препарата. Разработчик вакцины — петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ. Клинические испытания стартовали 19 июля.

"Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям", — сказано в публикации.