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ФМБА объявило о начале клинических исследований вакцины от ковида

Препарат нацелен на развитие клеточного иммунитета, использует в качестве мишени консервативные белки вируса.

19 июля, 15:55
<p>Фото © ТАСС / Boris Roessler / dpa</p>

Фото © ТАСС / Boris Roessler / dpa

200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет примут участие в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, созданной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в июне успешно прошли доклинические исследования препарата. Разработчик вакцины — петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ. Клинические испытания стартовали 19 июля.

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"Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям", — сказано в публикации.

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Напомним, ранее вирусолог поделился мнением, что пандемии вирусных инфекций длятся примерно два–три года, но массовая вакцинация может позволить остановить коронавирус к концу второго года во всём мире.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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