Эксперт рассказал, как быстро создадут новую вакцину в случае серьёзной мутации коронавируса

В случае серьёзной мутации коронавируса производители вакцины смогут изменить её состав в течение двух недель. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов в беседе с kp.ru.

По словам Горелова, эволюция вируса — это естественный процесс, который невозможно остановить. Суть её в том, чтобы передаваться "максимально эффективно" от одного человека к другому. Такие штаммы и закрепляются в организме, вытесняя при этом менее заразные.

При этом SARS-CoV-2 является слабомутирующим вирусом, уточняет эксперт. В отличие, например, от вируса гриппа, у которого три линии — А, В и С, — он не эволюционирует так же быстро. А разница SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 составляет 15%, "такая доля изменения придала вирусу абсолютно другие свойства".

"Большинство мутаций, тот же дельта-вариант, — это от 15 до 30 изменений в геноме. Учитывая, что в геноме 30 тысяч позиций, согласитесь, это незначительные изменения, поэтому волноваться о том, что мы потеряем коллективный иммунитет, пока безосновательно", — объяснил Горелов.

В случае же глобального изменения вируса нужно будет менять и состав вакцин. Причём производители обещают это сделать в течение двух недель. Облегчают работу уже разработанные технологии её создания, ранее пройденные фазы доклинических и клинических испытаний.

Преимущество у ковида сохранится до того момента, пока люди не выработают коллективный иммунитет, говорит Горелов, и его уровень должен составлять 60%. Когда же эта планка становится выше, тогда вирус становится сезонным. Он не покинет человечество, но взаимодействие с ним абсолютно изменится.