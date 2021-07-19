"Необходимости нет": Онищенко высказался о предложении Совфеда давать выходные привившимся от ковида
По словам депутата, подобной практики не было в стране и при эпидемиях более серьёзных заболеваний — например, оспы.
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С позиции медицины нет необходимости в предоставлении двух выходных привившимся от коронавируса, такой практики не было и при более серьёзных заболеваниях. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, комментируя соответствующее предложение Совета Федерации.
"С медицинской точки зрения в этом необходимости нет. Не было в нашей истории, даже когда мы боролись с более серьёзными заболеваниями, типа оспы, чтобы после прививки давать какие-то выходные. Сейчас если человек имеет свой бизнес, то кто ему за этот день заплатит? Кто-то принимает решение, а работодатель должен и без того уже потрёпанный бизнес изворачивать", — объяснил Онищенко.
По словам депутата, рабочие сами не пойдут на такие выходные, осознавая отношение работодателя к данному вопросу. При наличии "необычных реакций" они могут обратиться в медучреждение и получить больничный.
"Мы, с одной стороны, говорим: "Идите прививайтесь, это безопасно". А с другой — даём выходной день. На что тогда? Вот такой алогизм. Был у нас подобный опыт советский, когда давали два выходных людям, которые сдавали кровь. Но это действительно серьёзно, когда он сдаёт 200 или 400 миллилитров крови. Там была и медицинская необходимость, у человека взяли кровь, и ему надо восстановиться", — подчеркнул Онищенко.
Геннадий Онищенко ранее призвал россиян довериться многолетнему опыту врачей в вопросе вакцинации детей.
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