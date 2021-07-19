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В Балтийске вооружённый ножом морпех ранил спавшего в палатке мужчину

К счастью, отдыхавшие в соседнем лагере вовремя оказали первую помощь пострадавшему и вызвали медиков. Полиция уже задержала злоумышленника и выясняет его мотивы.

19 июля, 10:52
<p>Пострадавший (на фото слева) и злоумышленник. Фото © Соцсети</p>

Пострадавший (на фото слева) и злоумышленник. Фото © Соцсети

В Балтийске Калининградской области морпех напал с ножом на отдыхавшего мужчину, который вместе с супругой ночевал в палатке в районе Гвардейского бульвара. Как рассказал Лайфу источник, пострадавший с многочисленными колото-резаными ранами попал в реанимацию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 18 июля. Жена пострадавшего рассказала полицейским, что посреди ночи неизвестный ворвался к ним в палатку и несколько раз ударил её супруга ножом. По её словам, напавшего они не знали, что стало причиной атаки — тоже не известно. При этом рядом с их палаткой в тот же вечер отдыхали молодые парни, но с ними супруги не ссорились.

Напавшего с ножом на пассажиров автобуса задержали на кладбище под Ростовом

Напавшего с ножом на пассажиров автобуса задержали на кладбище под Ростовом

К счастью, отдыхавшие в соседнем лагере вовремя оказали первую помощь мужчине и вызвали медиков. Между тем правоохранители уже задержали злоумышленника. Им оказался военнослужащий ВМФ РФ Айдар И. Сейчас выясняются его мотивы.

"Сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина 2001 года рождения, который нанёс ножевые ранения гражданину. Материалы переданы в Военно-следственный комитет", — отметили в региональном Следкоме.

Под Красноярском вооружённый ножом мужчина ранил водителя и пассажиров автобуса

Под Красноярском вооружённый ножом мужчина ранил водителя и пассажиров автобуса

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье мать зарезала 24-летнюю художницу. Затем женщина решила покончить с собой, но её удалось спасти — сейчас она находится в больнице, её состояние оценивается как тяжёлое. Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", проводятся необходимые проверки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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