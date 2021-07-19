В Балтийске вооружённый ножом морпех ранил спавшего в палатке мужчину

В Балтийске Калининградской области морпех напал с ножом на отдыхавшего мужчину, который вместе с супругой ночевал в палатке в районе Гвардейского бульвара. Как рассказал Лайфу источник, пострадавший с многочисленными колото-резаными ранами попал в реанимацию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 18 июля. Жена пострадавшего рассказала полицейским, что посреди ночи неизвестный ворвался к ним в палатку и несколько раз ударил её супруга ножом. По её словам, напавшего они не знали, что стало причиной атаки — тоже не известно. При этом рядом с их палаткой в тот же вечер отдыхали молодые парни, но с ними супруги не ссорились.

К счастью, отдыхавшие в соседнем лагере вовремя оказали первую помощь мужчине и вызвали медиков. Между тем правоохранители уже задержали злоумышленника. Им оказался военнослужащий ВМФ РФ Айдар И. Сейчас выясняются его мотивы.

"Сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина 2001 года рождения, который нанёс ножевые ранения гражданину. Материалы переданы в Военно-следственный комитет", — отметили в региональном Следкоме.