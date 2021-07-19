Уже 42 тысячи москвичей привились от ковида в Гостином дворе

В центре вакцинации в Гостином дворе в Москве с момента его открытия две недели назад сделали прививку от коронавируса уже 42 тысячи москвичей. Об этом сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.

В одном из самых крупных центров вакцинации Европы ежедневно могут обслуживать более семи тысяч человек. Открытие пункта в Гостином дворе сделало процесс вакцинации более доступным и удобным на фоне повышенного спроса, возникшего в последнее время.

"За время работы центра здесь сделали прививку от COVID-19 уже 42 тысячи жителей столицы. 40 тысяч человек поставили первый и второй компонент вакцины, а ещё две тысячи человек вакцинировались повторно", — говорится в сообщении.