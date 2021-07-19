Уже 42 тысячи москвичей привились от ковида в Гостином дворе
В одном из самых крупных центров вакцинации Европы ежедневно могут обслуживать более семи тысяч человек.
Фото © Агентство "Москва"
В центре вакцинации в Гостином дворе в Москве с момента его открытия две недели назад сделали прививку от коронавируса уже 42 тысячи москвичей. Об этом сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.
В одном из самых крупных центров вакцинации Европы ежедневно могут обслуживать более семи тысяч человек. Открытие пункта в Гостином дворе сделало процесс вакцинации более доступным и удобным на фоне повышенного спроса, возникшего в последнее время.
"За время работы центра здесь сделали прививку от COVID-19 уже 42 тысячи жителей столицы. 40 тысяч человек поставили первый и второй компонент вакцины, а ещё две тысячи человек вакцинировались повторно", — говорится в сообщении.
На данный момент в Гостином дворе используется вакцина "Спутник V", а для ревакцинации — "Спутник Лайт" и "Спутник V". Центр работает ежедневно с 8:30 до 22:00. Весь процесс проводят квалифицированные врачи и медицинские сёстры городских поликлиник. Подробную информацию о вакцинации можно узнать на сайте mos.ru/privivka/.
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