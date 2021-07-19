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В Москве продолжает снижаться число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Отмечается, что медицинские сотрудники достойно справляются с нагрузкой в условиях пандемии.

19 июля, 10:19
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В Москве продолжает снижаться число госпитализаций ковидных пациентов. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин, обратившись к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 в Западном Дегунине.

"Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идёт снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернётесь к своей нормальной работе", — заявил градоначальник.

Собянин выразил благодарность медицинским сотрудникам, отметив, что они достойно справляются с нагрузкой. Он подчеркнул, что в настоящее время происходит серьёзная работа в условиях пандемии.

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Напомним, в Москве с 19 июля отменена обязательная система QR-кодов в заведениях общественного питания. Теперь она носит рекомендательный характер — предприятия могут сами продолжить её использование по желанию. Также возможность оформить себе QR-код сохраняется для граждан.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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