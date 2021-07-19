В Москве продолжает снижаться число госпитализаций пациентов с коронавирусом

В Москве продолжает снижаться число госпитализаций ковидных пациентов. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин, обратившись к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 в Западном Дегунине.

"Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идёт снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернётесь к своей нормальной работе", — заявил градоначальник.

Собянин выразил благодарность медицинским сотрудникам, отметив, что они достойно справляются с нагрузкой. Он подчеркнул, что в настоящее время происходит серьёзная работа в условиях пандемии.