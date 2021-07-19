Песков объяснил введение QR-кодов в Москве попыткой властей найти золотую середину

Решение о вводе обязательных QR-кодов в заведениях общественного питания в Москве являлось попыткой властей найти так называемую золотую середину, где на одной чаше весов безопасность людей, а на другой — поддержка экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Руководители регионов всё время принимают решения с учётом в первую очередь обеспечения здоровья и жизни людей, это основной приоритет. Также, разумеется, решения принимаются и с учётом поддержания жизнеспособности экономики и различных отраслей экономики, опять же исходя, прежде всего, из интересов людей. Поэтому каждый раз это попытки нахождения золотой середины", — сказал журналистам представитель Кремля.

Комментируя отмену QR-кодов, Песков отметил, что решения московских властей неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с коронавирусом. По его словам, в рамках реализации своих полномочий руководство городов вправе вводить различные ограничения.