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Песков объяснил введение QR-кодов в Москве попыткой властей найти золотую середину

Решения столичных властей неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с пандемией, отметил представитель Кремля.

19 июля, 10:13
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Решение о вводе обязательных QR-кодов в заведениях общественного питания в Москве являлось попыткой властей найти так называемую золотую середину, где на одной чаше весов безопасность людей, а на другой — поддержка экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Руководители регионов всё время принимают решения с учётом в первую очередь обеспечения здоровья и жизни людей, это основной приоритет. Также, разумеется, решения принимаются и с учётом поддержания жизнеспособности экономики и различных отраслей экономики, опять же исходя, прежде всего, из интересов людей. Поэтому каждый раз это попытки нахождения золотой середины", — сказал журналистам представитель Кремля.

Бизнес-омбудсмен назвал очень своевременным решение властей Москвы отменить QR-коды

Бизнес-омбудсмен назвал очень своевременным решение властей Москвы отменить QR-коды

Комментируя отмену QR-кодов, Песков отметил, что решения московских властей неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с коронавирусом. По его словам, в рамках реализации своих полномочий руководство городов вправе вводить различные ограничения.

Напомним, с 19 июля в Москве отменены обязательные QR-коды для посещения заведений общепита. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в связи с улучшением ситуации с ковидом и хорошей динамикой вакцинации теперь эта мера перестала быть необходимой. При этом он напомнил, что эпидемия не закончилась и все должны выполнять санитарные требования, а власти — обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения.

В Подмосковье вслед за столицей отменили действие QR-кодов

В Подмосковье вслед за столицей отменили действие QR-кодов

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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