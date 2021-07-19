В Кремле объяснили назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов

Кураторы федеральных округов, которых сегодня назначил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, будут заниматься ситуацией в экономике территорий, а не подменять функции полпредов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это разделение функций. У правительства речь идёт чисто об экономике. Полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому они никоим образом не подменяют друг друга. Безусловно, об этих планах премьер информировал главу государства заблаговременно", — отметил представитель Кремля.

Напомним, президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня заявил, что у каждой территории России будет куратор из правительства. По его словам, властям необходимо протестировать функционирование этой системы в более широком формате, а не только применительно к Дальнему Востоку, Арктике и Северному Кавказу. И сегодня премьер Михаил Мишустин назначил таких кураторов.