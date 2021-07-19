Мишустин определил кураторов федеральных округов среди вице-премьеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов. Об этом глава кабмина сообщил на совещании с членами правительства.

Так, Дмитрий Григоренко, курирующий работу Минфина, займётся Центральным федеральным округом, поскольку в нём сосредоточены основные налогоплательщики. Сибирский федеральный округ будет курировать Виктория Абрамченко, которая в кабмине отвечает за экологию, лесное хозяйство и недропользование. Бывший глава Минэнерго Александр Новак станет куратором Северо-Кавказского федерального округа, а Марат Хуснуллин, который в правительстве ответственен за Крым, займётся всем Южным федеральным округом. Ответственным за Уральский федеральный округ будет Юрий Борисов, отвечающий в кабмине за оборонно-промышленный комплекс.

В свою очередь, куратором Северо-Западного округа Мишустин назначил Татьяну Голикову, которая в правительстве занимается здравоохранением и образованием. А Дмитрий Чернышенко, отвечающий за инновации, технологическое развитие и цифровую трансформацию, станет курировать Приволжский федеральный округ.

Ожидается, что институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей. Как пояснили в кабмине, вице-премьеры, в частности, будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие закреплённых за ними территорий, а также вопросы предоставления регионам финансовой госпомощи.