НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мишустин определил кураторов федеральных округов среди вице-премьеров

Ранее Владимир Путин во время прямой линии заявил, что у каждого округа должен быть куратор из правительства по аналогии с Дальним Востоком и Арктикой.

19 июля, 07:25
<p>Михаил Мишустин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/56130/photos/51353" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Михаил Мишустин. Фото © Kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов. Об этом глава кабмина сообщил на совещании с членами правительства.

Так, Дмитрий Григоренко, курирующий работу Минфина, займётся Центральным федеральным округом, поскольку в нём сосредоточены основные налогоплательщики. Сибирский федеральный округ будет курировать Виктория Абрамченко, которая в кабмине отвечает за экологию, лесное хозяйство и недропользование. Бывший глава Минэнерго Александр Новак станет куратором Северо-Кавказского федерального округа, а Марат Хуснуллин, который в правительстве ответственен за Крым, займётся всем Южным федеральным округом. Ответственным за Уральский федеральный округ будет Юрий Борисов, отвечающий в кабмине за оборонно-промышленный комплекс.

Правительство выделит более трёх миллиардов рублей на строительство дорог в регионах

Правительство выделит более трёх миллиардов рублей на строительство дорог в регионах

В свою очередь, куратором Северо-Западного округа Мишустин назначил Татьяну Голикову, которая в правительстве занимается здравоохранением и образованием. А Дмитрий Чернышенко, отвечающий за инновации, технологическое развитие и цифровую трансформацию, станет курировать Приволжский федеральный округ.

Ожидается, что институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей. Как пояснили в кабмине, вице-премьеры, в частности, будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие закреплённых за ними территорий, а также вопросы предоставления регионам финансовой госпомощи.

Вице-премьер Хуснуллин раскрыл сроки строительства метротрама в Челябинске

Вице-премьер Хуснуллин раскрыл сроки строительства метротрама в Челябинске

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня заявил, что у каждой территории России будет куратор из правительства. По его словам, властям необходимо протестировать функционирование этой системы в более широком формате, а не только применительно к Дальнему Востоку, Арктике и Северному Кавказу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Мишустин поручил запустить продажу авиабилетов по льготному тарифу для семей с детьми

сегодня в 07:58

Правительство выделит более трёх миллиардов рублей на строительство дорог в регионах

вчера в 12:32

Депутат Рады предрёк Украине тяжёлые времена после статьи Путина

сегодня в 05:36
Life

Последние две недели в России ежедневно умирает от ковида более 700 человек

сегодня в 08:27

"Академик Черский" уложит участок "Северного потока – 2" в 2,6 км в водах Германии

сегодня в 08:27

Новости партнеров

Layer 1